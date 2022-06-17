США помогут Украине пройти следующий отопительный сезон, - Минэнерго

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк. Среди прочего, стороны обсудили ситуацию в энергосекторе Украины и увеличение поставок ядерного топлива.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что Украина настроена на укрепление сотрудничества с американской компанией Westinghouse, в том числе и увеличение поставок ядерного топлива, что позволит полностью отказаться от российских ядерных сборок на украинских АЭС, а также построенных блоков по американской технологии.

По словам министра, страна понесла сокрушительный ущерб, который несет украинский энергосектор в результате действий оккупантов, однако имеет достаточный резерв не только для обеспечения внутреннего спроса на электроэнергию, но и для экспорта в страны Европы.

В то же время Бриджит Бринк отметила поддержку со стороны США в подготовке Украины к следующему отопительному сезону.

Отдельное внимание Герман Галущенко и Бриджит Бринк уделили шагам, предпринимаемым Минэнерго и правительством для деолигархизации энергетического сектора, вопросам корпоративного управления компаний энергосектора, а также подробно обсудили план прохождения следующего отопительного сезона.

Еще в начале июня глава комитета Верховной Рады по энергетике Андрей Герус заявил, что из-за войны в Украине, предстоящий отопительный сезон может стать самым трудным для страны за последние десятки лет, однако украинские власти и профильные предприятия уже работают над обеспечением потребностей энергетической отрасли предстоящей зимой.

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские захватчики не планируют отапливать дома в оккупированном Мариуполе зимой.