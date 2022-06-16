Самая холодная зима. Как воюющая Украина готовится к грядущему отопительному сезону

Следующая зима может стать самым большим вызовом для украинской энергетики. Правительство заявило о начале подготовки к отопительному сезону и то насколько успешной станет эта подготовка во многом зависит от решения властей уже в начале лета.

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7 июня правительство создало штаб по подготовке к отопительному сезону. Как сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, в результате российских обстрелов многие объекты критической инфраструктуры были разрушены или повреждены. Поэтому главной задачей штаба станет подготовка украинских городов и инфраструктуры к отопительному сезону там, где сейчас это физически возможно.

Конечно, в городах Донецкой и Луганской областей, которые максимально пострадали от российской вооруженной агрессии подобно Северодонецку возобновить централизованное теплоснабжение будет фактически нереально. А в оккупированном Мариуполе оккупанты из России вообще отказались от идеи отапливать дома, садики и школы. Однако в Киеве, Харькове, Чернигове и Сумах вполне есть время восстановить инфраструктуру хотя бы частично, и к началу зимы дать тепло в дома людей.

В маленьких городах, где централизованного отопления нет, либо в тех населенных пунктах где восстановить его до зимы невозможно, важным будет подключение к электричеству и газу. По состоянию на 14 июня в Украине из-за войны, без электричества остаются около 618 тысяч потребителей, а без газа 181 тысяча потребителей. В большей степени это касается Донецкой, Луганской и Харьковской областей. И хотя украинские энергетики рискуя жизнью ежедневно восстанавливают поврежденную инфраструктуру, ракеты и снаряды оккупантов продолжают прилетать и сеять разрушения.

Немаловажным подводным камнем здесь является еще и то, что зима в Украину всегда будто бы приходит внезапно, а отопительный сезон всегда является вызовом для украинских властей. Так, почти каждый год в октябре-декабре у энергетиков появляются проблемы с накоплением угля, которые казалось бы было можно предупредить, но почему-то они их нужно решать в авральном порядке уже в разгар отопительного сезона, непременно под личным контролем первых лиц страны.

Кроме того, такой же проблемой является проблема теплокоммунэнерго, которые с одной стороны зажаты желанием властей сохранить популярность у населения и нежеланием повышать коммунальные платежи. С другой стороны главного поставщика газа для ТКЭ “Нафтогаза” вполне себе рыночный подход к делу: НАК вроде и согласен продавать газ по льготным ценам после соответствующего решения правительства, однако совершенно не склонен идти на уступки по другим спорным вопросам. Даже если они касаются тех проблем, которые возникли у ТКЭ из-за все тех же спецобязательств.

Мы уже писали как воюющая Украина может накопить запасы газа на следующую зиму, сейчас мы решили изучить такие традиционные для отопительного сезона проблемы как долги перед ТКЭ и накопление угля.

Хватит ли Украине угля на зиму?

И хотя с начала вторжения Минэнерго прекратило публиковать отчеты о запасах угля на складах ТЭС, правительство уверяет, что запасов хватает. Еще в середине мая министр энергетики Герман Галущенко заявил, что проблем с накоплением угля на складах украинских ТЭС нет. А еще, чтобы сохранить существующие запасы, в середине июня правительство запретило экспорт угля, мазута и газа.

Эксперт Центра Разумкова и бывший директор по коммуникациям “Нафтогаза” Максим Билявский считает, что уверения правительства о том, что угля будет достаточно, недалеки от правды.

“Несмотря на всю жестокость развязанной россией войны, Украине удалось увеличить вдвое запасы угля на складах и довести их до уровня 1,3 млн. тонн. Такой показатель беспрецедентен по трем причинам. Во-первых, основной источник поступления в склады – собственная добыча угля с началом снизилась примерно на 30%. Во-вторых, была потеряна связь и контроль за двумя государственными шахтами. В третьих, логистические узлы по отгрузке угля постоянно находились и продолжают находиться под постоянными обстрелами”, — говорит Билявский.

По его словам при сценарии полного возвращения оккупированных территорий, проблем с запасами угля быть не должно. При этом вместе с фактором ограничения экспортных операций Украина должна накопить на начало отопительного сезона как минимум 1,8 млн тонн угля на ТЭС к 1 октября.

С тем, что накопить уголь на складах Украинских ТЭС в достаточном количестве возможно согласен и основатель компании EXPRO Consalting Геннадий Кобаль.

“В отличие от того же бензина у нас 80% угля - собственной добычи. Проблемы с накоплением которые были в прошлом году – это были по большей части финансовые проблемы “Центрэнерго”. Если будут деньги, то без проблем можно будет купить и уголь”, — говорит эксперт.

По его мнению, об импорте угля морем придется забыть, однако вполне разумным шагом со стороны правительства будет поставка угля через польские порты. При этом уже сейчас нужно налаживать логистику поставок и заключать соответствующие межгосударственные соглашение, поскольку зимой заниматься этим будет уже поздно.

“Главная проблема - финансы. У нашего бюджета огромные издержки на войну и социальные выплаты. Поэтому скорее всего нам придется просить помощи у западных партнеров”, — говорит Кобаль.

К тому же сам отопительный сезон будет во многом зависеть от положения дел на фронте.

“Ситуация также во многом зависит и от того будем ли мы к сентябрю контролировать угленосные северные районы Донецкой области. Если да, то проблем с углем будет меньше. Если мы потеряем эти территории, то ситуация может стать критической”, — говорит эксперт.

Компания ДТЭК в комментарии Delo.ua отметила, что с начала полномасштабных боевых действий там в рекордные сроки перешли на "военные рельсы», адаптировалась к экстремальным условиям, перестроили логистику, а также совершили частичную релокацию машиностроительных предприятий.

Компания начала подготовку к прохождению следующего отопительного сезона, проводит ремонтную кампанию на ТЭС и прилагает все усилия для сохранения добычи угля на шахтах ДТЭК Энерго на достаточном для надежной генерации электроэнергии уровне.

"В настоящее время добычи угля марки "Г" на угледобывающих предприятиях достаточно для обеспечения работы ТЭС ДТЭК Энерго. В любом случае, если будет дефицит топлива в результате военных действий, не исключается его дополнительный импорт для обеспечения надежности украинской энергосистемы", - ответили в ДТЭК.

“Нафтогаз” и теплокоммунэнерго

Еще одной проблемой связанной с централизованным отоплением домов граждан являются довольно непростые взаимоотношения предприятий теплокоммунэнерго и их главного поставщика газа “Нафтогаза”. В прошлом году проблему удалось решить установив для ТКЭ льготные цены на газ.

Но уже в начале мае ТКЭ начали получать от НАКа письма счастья с новыми тарифами.

Из-за этого, крупное Харьковское предприятие теплокоммунэнерго ТЭЦ-5 заявило об остановке и консервации оборудования.

По словам главы гендиректора Харьковской ТЭЦ-5 Александра Минковича газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" с 1 июня решила установить для предприятий ТКЭ новые расценки на фиксированные объемы газа, увеличив их втрое: с 7,9 тыс. грн. до 29,4 тыс. грн. за тысячу кубометров топлива, что сделало невозможным деятельность Харьковской ТЭЦ-5 в межотопительный и отопительный периоды.

После огласки проблемы в ситуацию вмешалось правительство и на июнь установило для ТКЭ льготную цену на газ для обогрева воды для населения в размере 7420 гривен за тысячу кубометров.

При этом по словам гендиректора Харьковской ТЭЦ-5, хотя тепловики очень ждали этого документа, конкретно для его предприятия он практической пользы не дал.

В сегодняшних условиях ТЭЦ-5 работает с минимальной электрической нагрузкой 60 МВт и минимальной тепловой нагрузкой 25-30 Гкал/час.

"Без производства электроэнергии невозможно предоставление услуги горячего водоснабжения харьковчанам. Как и поддержание частоты и активной мощности в Северной энергосистеме Украины. Нам при таком мощном оборудовании приходится работать с минимальной нагрузкой, а значит, растет удельный вес использования топлива" - рассказывает Минкович.

Увеличить тепловую нагрузку хотя бы до 100 Гкал/час невозможно в связи с тем, что коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети", к которым подключена ТЭЦ, находятся в активной фазе плановых ремонтов и вынужденного аварийного восстановления сетей.

Мэр Харькова Игорь Терехов занимает в этом вопросе принципиальную позицию: харьковчане должны получать все услуги, город должен жить.

Однако обстрелы оккупантов повредили километры теплотрасс. Так что ресурсные затраты возрастают в разы. Как и нагрузка на тепловиков, ввиду сложных обстоятельств, в которых продолжаются работы. Реконструкции, обновления сетей и подготовка к отопительному сезону совместными усилиями происходят быстрыми темпами.

Однако у Харьковской ТЭЦ-5 пока нет возможности воспользоваться преимуществами договора, предоставленного компанией "Нафтогаз Трейдинг".

"Этот механизм следует пересмотреть для ключевых производителей страны. Критически важно обеспечить генерацию электроэнергии, — подчеркивает председатель правления Харьковской ТЭЦ-5. - целесообразно вернуться к вопросу безубыточной работы ТЭЦ-5 путем увеличения цены за вспомогательную услугу по регулированию частоты и активной мощности в Объеединой энергосистеме Украины, которую предоставляет наше предприятие. Или же в межотопительный период при минимальной электрической нагрузке дать возможность генерировать электроэнергию, частично используя тот объем газа, предназначенный для горячего водоснабжения", - говорит Минкович.

В свою очередь Кобаль считает, что и старые проблемы взаимоотношений ТКЭ и “Нафтогаза” никуда не денутся в военное время.

“Ситуация с теплокоммунэнерго будет только ухудшаться. Неплатежи растут, 30% людей уехали и не вернулись, часть предприятий закрылись поэтому людей, которые рассчитываются станет меньше. Я думаю, что проблемы, которые были останутся нерешенными”, — говорит эксперт.