Энергетический кризис. Как местные власти собираются сдерживать рост цен на отопление

Украина все ближе к отопительному сезону. В этом году он пройдет в очень непростых условиях для страны. С одной стороны, в мире растут цены на газ, и они, вполне вероятно, вырастут и в Украине, с другой — власти, наученные горьким опытом довольно резкой реакции населения на рост тарифов после введения рынка газа, приняли решение сдерживать повышение тарифов.

В правительстве заявляют, что им частично удалось разработать сценарии по сдерживанию роста цен на газ и электроэнергию.

В первом случае домохозяйства будут защищены от волатильности на мировом рынке "годовым газовым продуктом", а крупнейшие игроки в сегменте поставок газа для населения "Нафтогаз" и "Йе Энергия" еще весной поделили рынок, заключив сделку. Во втором случае стабильность тарифов на электроэнергию украинским семьям обеспечит бизнес, за счет которого накануне 30-летия независимости цены на электроэнергию даже снизили для некоторых граждан.

Единственным белым пятном в общей картине подготовки к отопительному сезону являются тарифы на центральное отопление и горячую воду. В конце мая правительство отменило спецобязательства для теплокоммунэнерго, и теперь устанавливать тарифы уполномочены органы местного самоуправления. При этом в Кабмине все же не хотят увеличения счетов в платежках за отопление и ведут активные переговоры с местными органами власти по этому вопросу.

"Перед нами стоит четкая задача — своевременный старт отопительного сезона, но при этом суммы в платежках не должны увеличиваться. Государство будет поддерживать органы местного самоуправления. Чтобы найти решения, которые удовлетворят все стороны процесса, в Минрегионе уже провели несколько совещаний с руководителями органов местного самоуправления. Необходимо совместно искать компромиссы и планировать дальнейшие шаги. Подход к каждому городу будет индивидуальным", — сказал на совместном совещании министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Можно утверждать — власти решили удержать тарифы и в этом сегменте. Однако, как уже было сказано, после отмены спецобязательств ответственность за тарифы на отопление лежит на местных властях. Сейчас взаимоотношения "Нафтогаза" и предприятий теплокоммунэнерго довольно непростые: за время действия спецобязательств ТКЭ задолжали "Нафтогазу" 56,7 млрд грн. Закон №3508-д, который предполагает реструктуризацию этой задолженности, уже принят и подписан. Сама реструктуризация еще продолжается.

Delo.ua решило разобраться, удастся ли местным властям удержать тарифы на централизованное отопление и за чей счет можно будет это сделать.

Низкие цены и непростые условия

Главным орудием, которым власть пытается удержать рост цен на газ, стал "Нафтогаз". Как и в случае с "Йе Энергией", НАК предложила ТКЭ особые условия на поставку газа. В частности, "Нафтогаз трейдинг", дочернее предприятие "Нафтогаза", предложил предприятиям ТКЭ и ОСМД заключить трехлетние соглашения на поставку газа по долгосрочной рыночной цене. Цена газа на первый год составляет 7,42 грн за куб. м. (с 1 июня 2021 по 31 мая 2022 года, с НДС, без учета тарифа оператора газотранспортной системы).

При этом в "Нафтогазе" отмечают, что ТКЭ не спешат договариваться на выгодных условиях. Так, по состоянию на 26 августа трехлетние соглашения заключили лишь 493 предприятий, а это примерно 45% из тех теплокоммунэнерго, которым НАК поставляла газ в предыдущем отопительном сезоне.

В свою очередь в межотраслевой ассоциации по развитию систем теплоснабжения "Укртеплокоммунэнерго" называют условия "Нафтогаза" не паритетными и дискриминационными и уверены, что требования в контрактах газового гиганта нивелируют антикризисный эффект от реструктуризации задолженности.

"Речь идет о требованиях авансовых платежей за газ для производства тепла для централизованного отопления и горячего водоснабжения, которые ТКЭ не могут обеспечить, поскольку потребители рассчитываются за тепло после предоставления услуги, о чрезмерных штрафах и пенях, которые применяет НАК даже в тех случаях, когда долги ТКЭ сформировались вследствие задержки государственной компенсации разницы в тарифах, о безакцептном списании средств ТКЭ в пользу "Нафтогаза", — отмечают в "Укртеплокоммунэнерго".

Для преодоления кризиса ассоциация предлагает разрешить ей покупать газ украинской добычи напрямую у "Укргаздобычи", минуя "Нафтогаз" и его дочерние предприятия, по цене не выше 4 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. Так можно будет снизить стоимость тепловой энергии вдвое, обеспечить полную оплату ТКЭ за газ и удержать тарифы. Также в ассоциации предлагают ввести мораторий на отключение ТКЭ от газа во время отопительного сезона, разработать механизм автоматической коррекции тарифов при изменении цен на энергоносители и ряд других мер.

Председатель правления Харьковской ТЭЦ-5 Александр Минкович в комментарии Delo.ua отметил, что условия "Нафтогаза" для тепловиков действительно непростые: "ТЭЦ имеет два пути: заключать обязательное соглашение на списание долгов либо предоставлять финансовые гарантии на поставку газа. Между тем стоимость газа стремительно растет. На сентябрь 2021-го "Нафтогаз Трейдинг" предлагает контрагентам коммерческую цену в размере 17,3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м газа".

Он пояснил, что газ, который "Нафтогаз" поставляет ТКЭ, можно разделить на две составляющие: первая — фиксированный объем по цене 7,42 грн/куб. м (покрывает примерно 25% потребностей ТКЭ), вторая, и основная, — цена составляет около 17,3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (составляет 75% потребностей ТКЭ).

При этом он отмечает, что тарифы на отопление не смогут долго оставаться на одном уровне, когда цена на газ, скорее всего, вырастет: "Пока ситуацию контролирует центральная власть. В дальнейшем тарифы на отопление будут отличаться, в зависимости от разветвленности системы теплоснабжения. Большее количество потребителей означает более низкие тарифы. Для городов, в которых работают ТЭЦ, а значит действуют системы когенерации, установят более низкие тарифы".

Стоит вспомнить ситуацию, когда поставщик тепла в Киеве "Киевтеплоэнерго", ссылаясь на решение АМКУ, провел перерасчет платежей за прошлый отопительный сезон. В рекомендациях антимонопольного комитета было сказано, что "Киевтеплоэнего" должно изменить методику расчета тарифов, чтобы избежать ущемления интересов потребителей и дополнительных трат для них.

"Киевтеплоэнерго" заменило методику распределения объемов коммунальных услуг в жилых домах №315, которую утвердили в 2019 году, на методику №359, которую утвердили еще в 2006-м и которая юридически и технически устарела. Предприятие провело в соответствии со старой методикой перерасчеты за предыдущие отопительные сезоны, и киевлянам стали приходить дополнительные платежки за отопление. В одном из киевских домов жильцам начислили дополнительно почти 160 тыс. грн за предыдущие отопительные сезоны.

Примечательно, что "Киевтеплоэнерго" судится с "Укргаздобычей" из-за того, что та отказалась поставлять ему дешевый газ украинской добычи по хорошей цене в обход "Нафтогаза".

За все заплатят города?

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что пока сложно спрогнозировать, какими будут тарифы на отопление. Полномочия по утверждению тарифов на отопление и горячую воду переданы на места, поэтому тарифы будут зависеть от того, какие возможности и бюджеты у соответствующих органов местного самоуправления.

"В городах на западе страны уже объявили, что тарифы вырастут на 50% и более. А в Киеве рассматривается вопрос о формальном снижении тарифов на централизованное отопление для населения, но сложно сказать, каким будет снижение и будет ли вообще, учитывая достаточно шаткую позицию главы КГГА. Во всяком случае несколько недель назад были обнародованы расчеты "Киевтеплоэнерго", по которым рассматривалось снижение тарифов для населения при одновременном их увеличении для предприятий, учреждений и организаций. Они будут субсидироваться из городского бюджета, поскольку других возможностей на местах нет", — говорит эксперт.

В свою очередь сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отмечает, что не повысить тарифы на тепло в этом отопительном сезоне будет практически невозможно.

"Закон №3508-д уже подписан, но на практике он еще не выполняется и долги ТКЭ еще не списали. Кроме того, если в прошлом году закупочная цена на газ была 5,8 грн/куб. м, то сейчас 7,4 грн/куб. м. Как в таких реалиях можно не повысить тарифы на тепло? Это нерешаемая задача, так что тарифы придется повышать", — говорит Марунич.

По его мнению, тарифы должны вырасти на 30-50%. При этом субсидирование населения за счет коммунальных предприятий и промышленности ни к чему хорошему не приведет: "Я не уверен, что в городских бюджетах будут эти деньги. Такое субсидирование может привести к новым долгам. А ТКЭ, по всей видимости, будут опять крайними: им будут недоплачивать и они не смогут рассчитаться с "Нафтогазом" за газ. Это замкнутый круг".

Стоит добавить, что 1 сентября Кабмин решил, что верификацией и анализом долгов на газовом рынке будут заниматься особые территориальные комиссии. К тому же в сентябре в парламенте должен быть зарегистрирован законопроект, который предусматривает изменения в бюджет для компенсации разницы в тарифах, которая и привела к долгам.

Таким образом, к началу отопительного сезона центральные власти могут сделать свою часть работы по урегулированию ситуации с задолженностью предприятий ТКЭ, а полномочия устанавливать тарифы на отопление будут переданы местным властям. Эти местные власти не всегда лояльны к властям центральным, которые обладают совершенно разными возможностями и аппетитами. Поэтому не исключено, что тарифная политика местных властей станет одним из факторов, определяющим комфорт жизни в украинских городах.

Степан Крьока, специально для Delo.ua