Парламент одобрил реструктуризацию "газовых" долгов на рынке

Верховная Рада одобрила законопроект №3508-д в целом, которым предлагается механизм реструктуризации долгов, возникших на счетах теплокоммунэнерго, газсбытов и облгазов за газ — они превышают 100 млрд грн.

Документ на заседании 14 июля 2021 года поддержали 303 народных депутата.

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Этим законом установлен порядок урегулирования предприятиями задолженности за природный газ и его транспортировку.

Как отметили в Минрегионе, указанный закон является жизненно важным в контексте подготовки к предстоящему отопительному сезону.

"Без урегулирования задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины" теплокоммунэнерго не смогут стать полноценными участниками рынка природного газа и выполнять условия рыночных договоров", — пояснила заместитель председателя Минрегиона Наталья Хоцяновская.

В частности, законом предлагается:

- перенести расчетную дату урегулирования задолженности по 1 июля 2016 года на 1 июня 2021 года;

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- разрешить предприятиям реструктуризировать долг за распределение и транспортировку газа с последующим списанием начисленной пени;

- верифицировать и урегулировать за счет госбюджета задолженность по разнице в тарифах на теплоэнергию, отопление, снабжение горячей воды и прочее, которая образовалась до или после 1 января 2016 года;

- приостановить производство и меры по принудительному взысканию задолженности, в том числе по договорам с "Нафтогазом" и операторами газораспределительных сетей.

Предполагается, что в сентябре в парламенте будет зарегистрирован второй законопроект, содержащий изменения в госбюджет. В частности, проверенные государством суммы, которые подлежат компенсации, и определенные под контролем Минфина источники погашения.

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Напомним, к началу отопительного сезона Минэнерго и Минрегион должны принять все необходимые меры, чтобы урегулировать вопрос задолженности производителей тепловой энергии.

Кабмин на заседании 26 мая 2021 года поручил ряду министерств и "Нафтогазу" реструктуризировать долги тепловиков за поставки газа в условиях спецобязательств, а также обеспечить ТКЭ газом по договорам.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил списать долги теплогенерирующих предприятий за газ перед НАК "Нафтогаз Украины".

Также сообщалось, что Верховная Рада упростила присоединение к газотранспортной или газораспределительной системе.