Энергетика 1 час назад

НКРЭКУ передала местным властям полномочия устанавливать тарифы на тепло

Теперь именно местные власти будут устанавливать тарифы и утверждать планы развития для лицензиатов

Фото: chernomorsk.com.ua Фото: chernomorsk.com.ua
Фото: chernomorsk.com.ua

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передала полномочия по регулированию деятельности предприятий теплоснабжения с государственного на местный уровень.

Речь идет, в частности, об установлении тарифов, сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

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Так, на заседании 7 июля 2021 года Нацкомиссия приняла постановление, которым на местный уровень передала государственное регулирование 28 предприятий по производству, транспортировке и поставке теплоэнергии.

Таким образом, именно местные власти будут устанавливать тарифы и утверждать планы развития для лицензиатов.

При этом глава регулятора Валерий Тарасюк заявил, что Нацкомиссия будет осуществлять методическую работу и оказывать помощь по вопросам госрегулирования теплокоммунэнерго.

Ранее в КГГА предупредили, что тарифы на горячую воду и отопление могут вырасти на 30–40% осенью 2021 года, и обратились к правительству с предложением использовать газ отечественной добычи, чтобы не повышать тарифы.

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Напомним, Верховная Рада на заседании 15 июня поддержала в первом чтении доработанный законопроект 3508-д, которым предлагается механизм реструктуризации долгов теплокоммунэнерго, газсбытов и облгазов за газ.

Известно, что сумма долгов, которая образовалась на рынке газа, превышает 120 млрд грн.

В то же время в "Нафтогазе" поддерживают предложенную парламентом реструктуризацию и готовы участвовать в доработке соответствующего законопроекта.

Как сообщалось, киевляне смогут платить за отопление наперед, обеспечив поставщика деньгами на газ.

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