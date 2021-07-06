Энергетика 1 час назад

Киевляне смогут платить за отопление наперед, обеспечив поставщика деньгами на газ

Столичный теплопоставщик выкрутился из ситуации с отменой правительством режима спецобязательств

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" ввело в платежки отдельную строку с суммой рекомендованного авансового платежа за отопление. Как говорится в сообщении КП, такое новшество появится уже в счете-сообщении за жилищно-коммунальные услуги за июнь, которые киевляне получат в июле.

"Киевляне по желанию смогут оплачивать рекомендуемые суммы за услуги заранее, уменьшив финансовую нагрузку на семейный бюджет зимой и не накапливая долги за тепло. В свою очередь тепловики смогут аккумулировать полученные авансовые платежи, чтобы закупить природный газ для стабильного прохождения отопительного сезона 2021/2022", — отмечают в "Киевтеплоэнерго".

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Предприятие напоминает, что с 20 мая в Украине прекратил действовать механизм возложения специальных обязательств на поставку природного газа для предприятий коммунальной теплоэнергетики, которые учитывали социальный аспект их работы в процессе предоставления услуг населению.

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Как следствие, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" изменила условия и цену закупки газа, отменив механизм наложенного платежа. В КП указывают, что это создает кризисную ситуацию, учитывая отсутствие у него оборотных средств, поскольку потребители платят за услуги на условиях последующей оплаты, то есть с отсрочкой в ​​20 дней после получения услуг.

По предложенным газоснабжающей компанией "Нафтогаз Трейдинг" соглашениям, цена самого газа составит 7,6 грн/кубометр, а цена его транспортировки — 1,6 грн/кубометр. При этом стоимость газа в структуре тарифов "Киевтеплоэнерго" достигает 80%.

Сумма рекомендованного платежа будет определяться на основе прогнозируемого объема потребления в определенном расчетном периоде — это около 10 грн/квадратный метр отапливаемой площади. Авансовый платеж будет отображаться в лицевых счетах клиентов как переплата.

По данным "Киевтеплоэнерго", общий долг киевлян за потребленное тепло и горячую воду сейчас составляет 3,6 млрд грн. Предприятие при этом добавляет, что использует все имеющиеся в правовом поле методы работы с должниками — от реструктуризации долга до взыскания задолженности в принудительном порядке исполнительными службами по судебному решению.

Отметим, что в мае в "Киевтеплоэнерго" проходили обыски по делу о разворовывании бюджетных средств на ремонте теплосетей через фиктивных субподрядчиков.

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