"Воровали миллионы на ремонте теплосетей": Налоговая дошла с обысками до "Киевтеплоэнерго"

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры провели обыски на коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго". Как отмечается в сообщении ведомства, в завладении бюджетными средствами были уличены должностные лица КП и одной из частных компаний.

Налоговая милиция установила, что одно из предприятий столицы становилось постоянным победителем тендеров "Киевтеплоэнерго" на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ — на общую сумму более 260 млн грн.

"Указанный субъект хоздеятельности все работы выполнял собственными силами, не в полном объеме и с использованием завышения стоимости работ и материалов. При выполнении тендеров осуществлялось оформление выполнения субподрядных работ и оформление поставки товаров от предприятий как реального сектора экономики, так и предприятий с признаками рискованности без фактического их выполнения или поставки материалов", — указывает ГФС.

Общая сумма приобретенных субподрядных работ у предприятий с признаками рискованности и фиктивности, которые общество отразило в документации, составляет около 20 млн грн.

"Эти предприятия по налоговым адресам не находятся, имеют негативное состояние, низкую налоговую нагрузку, на балансе предприятий отсутствуют какие-либо активы, они не имеют собственных или арендованных складских помещений, наемных работников, трудовых и производственных мощностей", — отмечают налоговики.

Указанные факты могут свидетельствовать о том, что стоимость выполнения работ была значительно завышена по сравнению с реальными затратами.

Кроме того, в схемах выявлены факты закупки горюче-смазочных материалов, запчастей и оборудования на общую сумму более 16 млн грн. При этом арендованная техника отсутствует, реализация приобретенного горючего также отсутствует.

С учетом вышеизложенного ГФС сделала вывод, что должностные лица упомянутой компании и КП "Киевтеплоэнерго" завышали стоимость строительно-монтажных работ по реконструкции и ремонту тепловых сетей и в дальнейшем перечисляли средства за бестоварные операции, завладев тем самым бюджетными средствами, что квалифицировано по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса. Отмечается, что фактически в госбюджет недопоступили более 10 млн грн.

Напомним, что уже две недели киевские правоохранители и налоговики активно проводят следственные действия в столичных коммунальных структурах по делам о коррупции и неуплате налогов различного масштаба.

В частности, обыски уже затронули коммунальные предприятия "Городской магазин", "Киевский метрополитен", "Киевпастранс", "Киевгорсвет", "Житлоинвестбуд-УКБ" и "Киевское городское бюро технической инвентаризации", коммунальную корпорацию "Киевавтодор", объединение "Киевзеленбуд", а также департамент земельных ресурсов Киевгорадминистрации. Кроме того, обыски прошли и дома у ближайшего соратника мэра Киева Виталия Кличко Артура Палатного.

Кроме того, правоохранители выявили растрату средств горбюджета Киева через КП "Муниципальная охрана", а также провели обыски в департаментах КГГА по вопросам госархстройконтроля и по вопросам регистрации по делу о строительстве офисного здания в охранной зоне Киево-Печерской лавры.