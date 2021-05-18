Киевляне пока доверяют Кличко больше, чем Зеленскому, несмотря на массовые обыски — опрос

Мэру Киева Виталию Кличко ныне доверяют около 51% жителей столицы, в том числе 15% доверяют всецело. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

В свою очередь президенту Владимиру Зеленскому доверяют суммарно лишь 45%, но полностью доверяющих ему чуть больше — 16%. Совершенно не доверяют главе государства 30% опрошенных, а мэру — 25%.

В то же время остальные предложенные для оценки политики вызывают у киевлян еще меньше доверия. Наибольший антирейтинг отмечается у Петра Порошенко (68%) и Юлии Тимошенко (76%) при доверии к ним соответственно 30% и 21%.

Характерно также, что премьер-министру Денису Шмыгалю полностью доверяет лишь 1% жителей Киева, а полностью не доверяет 36%. Еще 12%, скорее, доверяют ему, а 22% — скорее, не доверяют.



Напомним, что месяцем ранее у Кличко все же был рейтинг доверия несколько лучше: 16% ему доверяли полностью и еще 40% склонялись к доверию, в то время как у Зеленского эти показатели составляли 15% и 28%. Категорически не доверяли мэру 22% опрошенных "Рейтингом", а президенту — 32%.

Кроме того, сейчас 12% ответили, что полностью довольны деятельностью Кличко, 41% — скорее, довольны, 25% — скорее, недовольны, а 21% — недовольны совершенно.

Зеленским же абсолютно довольны лишь 7% столичных жителей, абсолютно недовольны 25%, а 66% разделились поровну между теми, кто склоняется к одной или другой оценке.

Шмыгалем же доволен также лишь 1% киевлян; скорее, довольны 15%; скорее, недовольны 33%, а относительное большинство в 36% у кардинально недовольных премьером. Еще 14% не смогли определиться.

При этом лишь 37% респондентов поддерживают идею назначения главой Киевгорадминистрации другого человека, не избранного мэром Киева на последних выборах. 54% выступают против этого, а 9% с ответом затруднились.

Также опрос показал, что в столице радикально поменялось мнение о ситуации с Covid-19 за последний месяц. Так, в апреле 62% считали, что она ухудшается, 30% — что не меняется, а 6% — что улучшается. В мае же лишь 10% заявили, что ситуация ухудшается, 45% полагают, что она неизменна, а 39% видят улучшение.

48% считают, что Кличко реагирует на угрозу коронавируса эффективно, а 46% — что неэффективно. В то же время действия Зеленского в этом направлении считают эффективными лишь 35%, а Шмыгаля — всего 23%. Противоположного мнения придерживаются 57% и 63% соответственно.

При этом хотя оценка мэра Киева в этом аспекте почти не изменилась, за последний месяц она заметно улучшилась в отношении президента и премьера.



Доля киевлян, заявляющих, что переболели Covid-19, за последний месяц выросла на 2 процентных пункта, до 39%, при этом среди них доля тех, кто определил это по позитивному тесту на коронавирус, сократилась до 60%. Другими словами, чисто арифметически можно сделать вывод, что киевляне, списывающие свое плохое самочувствие на Covid-19, вообще перестали это проверять.



При этом прививку против коронавируса готовы сделать лишь 47% жителей столицы против 50% в апреле. Доля тех, кто не готов прививаться, за месяц подросла с 48% до 50%.

Опрос был проведен 15-16 мая среди 1200 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонов. Ошибка репрезентативности составляет с вероятностью 0,95 не более 2,8%. Предыдущее исследование "Рейтинг" проводил в Киеве 10-11 апреля.

Напомним, что перед проведением нынешнего опроса в Киеве прошло множество обысков в различных коммунальных структурах. В частности, они затронули коммунальные предприятия "Городской магазин", "Киевский метрополитен", "Киевпастранс", "Киевгорсвет", "Житлоинвестбуд-УКБ" и "Киевское городское бюро технической инвентаризации", коммунальную корпорацию "Киевавтодор", объединение "Киевзеленбуд", а также департамент земельных ресурсов Киевгорадминистрации. Кроме того, обыски прошли и дома у ближайшего соратника мэра Киева Виталия Кличко Артура Палатного.

Кличко заявил, что большинство обысков проведены по делам, открытым по документам аудита, которые передавала правоохранителям сама же Киевгорадминистрация. По словам мэра, документы, которые правоохранители пытались найти в ходе обысков на прошлой неделе, у них и так имеются, потому глава столицы считает, что речь на самом деле идет о политическом давлении на него.