Киевский чиновник украл деньги на ремонте в книжном магазине "Сяйво" — прокуратура

Следователи управления полиции в метрополитене Главного управления полиции в Киеве под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры столицы сообщили о подозрении бывшему директору коммунального предприятия "Городской магазин" по факту присвоения бюджетных средств в крупных размерах (часть 4 статьи 191 Уголовного кодекса).

Как сообщает Киевская городская прокуратура, КП была проведена процедура закупки услуги по реставрации помещения в жилом доме-памятнике архитектуры, где уже более полувека находится книжный магазин "Сяйво книги".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Следствие установило, что в дальнейшем подозреваемый, находясь в должности директора КП "Городской магазин", с целью завладения бюджетными средствами подписал акты приемки выполненных строительных работ и акт стоимости оборудования, точно зная о том, что такое оборудование не смонтировано, а работы, указанные в актах, не были выполнены в полном объеме.

В результате на счет подрядчика были перечислены средства в размере около 620 тысяч грн, что подтверждается результатами судебной строительно-технической экспертизы.

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении другим участникам преступления, расследование продолжается. Отмечается, что разоблачение проводилось при оперативном сопровождении Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Отметим, что на текущей неделе киевские правоохранители провели множество обысков по делам о коррупции в других столичных коммунальных предприятиях, в том числе в "Киевском метрополитене", "Киевпастрансе", в "Киевгорсвете", в коммунальной корпорации "Киевавтодор", в объединении "Киевзеленбуд", а также в департаменте земельных ресурсов Киевгорадминистрации. Кроме того, обыски прошли и дома у ближайшего соратника мэра Киева Виталия Кличко Артура Палатного.