Обыски в доме Кличко: СБУ раскрыла схему контрабанды нефтепродуктов на 100 млн грн (ФОТО)

Служба безопасности Украины сообщает о пресечении масштабной схемы по нелегальному импорту в Украину топлива из Беларуси и России, один из обысков в рамках расследования которой прошел 18 мая в доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко.

Как говорится в сообщении спецслужбы, установлено, что злоумышленники поставляли продукцию в адрес ряда коммерческих структур, а для избежания уплаты таможенных пошлин и акцизного налога искусственно снижали по документам содержание метилового спирта в этой продукции.

"Задокументировано, что менеджмент коммерческих структур в течение 2020-2021 годов продавал импортируемую продукцию предприятиям с признаками "рискованности". По предварительным данным, незаконно импортировано продукции более чем на 100 млн грн", — отмечают в СБУ.

По данным службы, эти субъекты хозяйствования не имеют производственных мощностей и не находятся по адресам регистрации. К тому же их учредителем, директором и бухгалтером выступает одно лицо.

"Фактически импортированный товар в Украину организаторы перерабатывали на нелегальных мини-НПЗ в суррогатные горюче-смазочные материалы, а затем реализовывали за наличные без оформления бухгалтерских документов", — сообщает ведомство.

В ходе проведенных обысков на территории Киевской, Черниговской и Луганской областей правоохранители изъяли: теневую документацию; печати 300 фиктивных предприятий; средства связи и компьютерную технику; банковские карточки и большую сумму наличности; оборудование для нелегального изготовления горюче-смазочных материалов; метиловый спирт, химические добавки и готовый суррогат общим объемом более 1 тысячи тонн.

Расследование ведется по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Операцию проводило Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с управлением службы в Киеве и Киевской области и Главным управлением по борьбе с финансовыми преступлениями Государственной фискальной службы под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

При этом, как отмечают в Министерстве внутренних дел, информацию о производстве топлива из компонентов, завезенных по "серым" схемам, изначально узнали сотрудники оперативно-розыскных подразделений Государственной пограничной службы.

"Учитывая особый резонанс в СМИ по одному из обысков, который проходил в доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко, можем сообщить следующее. В ходе обыска по этому адресу были обнаружены и изъяты: документация и печати 68 юридических лиц; финансово-хозяйственная документация задействованных в противоправной схеме СПД; ноутбуки, электронная техника, неучтенные средства", — сообщили в СБУ.

Напомним, что в доме, где проживает Кличко, утром во вторник появились правоохранители, оказавшиеся сотрудниками ГУ СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью и спецназом "Альфа". По словам самого градоначальника, ему сообщили, что приходили к жителям квартиры, находящейся этажом ниже. Кличко заявил, что эта квартира принадлежит сотрудникам оперного театра, но правоохранители сообщили ему, что она в настоящее время сдается в аренду и к нынешним ее жителям у них якобы "возникли вопросы".