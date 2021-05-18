Политика 10 минут назад

В дом Кличко приходили силовики

Руководитель столицы говорит, что ему сообщили, будто пытались попасть не к нему, а в квартиру этажом ниже

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Киевгорадминистрации Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Киевгорадминистрации
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Киевгорадминистрации

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что под дверь его квартиры в доме на улице Богдана Хмельницкого утром 18 мая приходили правоохранители.

Как передает "Интерфакс-Украина", глава столицы рассказал журналистам, что камера видеонаблюдения зафиксировала, что правоохранители находились возле его квартиры, однако сам Кличко в это время был на тренировке.

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По словам градоначальника, правоохранители сообщили ему, что приходили к жителям квартиры, которая находится этажом ниже. Он рассказал, что эта квартира принадлежит сотрудникам оперного театра, но правоохранители сообщили ему, что она в настоящее время сдается в аренду и к нынешним ее жителям у них якобы возникли вопросы.

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Кличко пообщался с журналистами на лестничной клетке, после чего пригласил их в свою квартиру, показал, что в ней идет ремонт, и вновь подчеркнул, что не знает, зачем и к кому правоохранители приходили утром.

Ранее во вторник главный редактор интернет-издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов сообщил на своей странице в Facebook, что, по его информации, к дому улице на Богдана Хмельницкого, в котором проживает Кличко, в 7:30 подъехала "группа вооруженных людей в экипировке сотрудников правоохранительных органов", которые около часа находились в подъезде и рядом с домом.

По данным его источников в мэрии, сам Кличко в 7:00 выехал на тренировку, и разминулся с данной группой, принадлежность которой пока не установлена.

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Напомним, накануне Кличко потребовал от правоохранительных органов предоставить отчет о статусе всех дел в отношении коммунальных структур Киева, по которым Киевская городская государственная администрация сама же и передавала документы по результатам внутренних аудитов. По словам мэра, документы, которые правоохранители пытались найти в ходе обысков на прошлой неделе, у них и так имеются, потому считает, что речь идет о политическом давлении на него и сравнил это с ситуацией со своим предшественником Леонидом Черновецким.

Отметим, что сами обыски затронули коммунальные предприятия "Городской магазин", "Киевский метрополитен", "Киевпастранс", "Киевгорсвет""Житлоинвестбуд-УКБ" и "Киевское городское бюро технической инвентаризации", коммунальную корпорацию "Киевавтодор", объединение "Киевзеленбуд", а также департамент земельных ресурсов КиевгорадминистрацииКроме того, обыски прошли и дома у ближайшего соратника мэра Киева Виталия Кличко Артура Палатного.

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