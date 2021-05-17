Политика 40 минут назад

Репрессии политических конкурентов никому не добавляли рейтинга, — член политсовета УДАРа

Артур Палатный вслед за Виталием Кличко возмутился тому, что результаты аудита, проведенного киевскими властями, используют против мэра Киева

Репрессии политических конкурентов никому не добавляли рейтинга, — член политсовета УДАРа Репрессии политических конкурентов никому не добавляли рейтинга, — член политсовета УДАРа

Именно руководство столицы системно вело работу по документированию противоправной деятельности недобросовестных должностных лиц КГГА с 2015 года и именно благодаря этой работе сейчас правоохранительные органы начали расследования.

"Работы для привлечения к ответственности по требованиям закона более чем достаточно, не так ли?", — написал у себя в Facebook член политсовета партии УДАР Артур Палатный в поддержку заявления мэра Киева Виталия Кличко.

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Он обратил внимание, что активные действия правоохранителей начались именно сейчас, будто по команде. В то время, как руководство КГГА годами передавало в соответствующие органы результаты аудитов, "чтобы избавиться в своих рядах недостойных людей, которые нарушают закон и наживаются на государственных деньгах".

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"Почему же" час Х " с массовыми обысками и проверками наступил именно сейчас? Возможно, они должны были "отлежаться" до нужного момента?", — акцентировал политик.

Артур Палатный подчеркнул, что нынешние обыски и проверки является ничем иным, как политическими репрессиями и добавил, что "активные "гонки" правоохранителей по команде "фас" еще никогда не заканчивались достойно и выигрышно для их заказчиков".

Напомним, в середине мая в киевских коммунальных предприятиях и департаментах Киевгорадминистрации прокатилась волна обысков. Мэр Кличко назвал это давлением на него лично и на городскую власть, а в последствии возмутился тому, что уголовные производства были возбуждены по материалам аудитов, проведенных собственно КГГА.

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