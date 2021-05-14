Политика 1 час назад

Еще в двух киевских КП провели обыски: искали документы по экс-главе "Житлоинвестбуд-УКБ"

Следствие считает, что он создал преступную схему с использованием собственной компании, в частности при строительстве многоэтажки

Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура

Следователи территориального управления Госбюро расследований в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры провели обыски в офисах коммунальных предприятий "Житлоинвестбуд-УКБ" и "Киевское городское бюро технической инвентаризации".

Как говорится в сообщении столичной прокуратуры, следственные действия проводились по делу о злоупотреблении служебным положением бывшим руководителем этого КП, повлекшем тяжкие последствия (часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса).

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Согласно материалам следствия, экс-глава "Житлоинвестбуд-УКБ" разработал преступную схему, согласно которой использовал подконтрольное предприятие, получавшее наибольшую долю строительных подрядов.

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В частности, установлено, что заказчиком строительства одного из многоквартирных домов в столице было благотворительное объединение, конечным бенефициарным владельцем которого является этот экс-чиновник, а генеральным подрядчиком — другое подконтрольное ему предприятие.

В дальнейшем право собственности на жилье общей площадью 1640 квадратных метров в указанном многоквартирном доме получили приближенные к этому же экс-руководителю КП лица, а также его заместитель и родственники.

Отмечается, что обыски проводились целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Как уточняют при этом в ГБР, обыски прошли 13 мая. Отмечается также, что строительство упомянутого дома финансировалось за счет средств и материалов, экономившихся на других подрядах КП "Житлоинвестбуд-УКБ".

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Напомним, что на текущей неделе киевские правоохранители и налоговики провели уже множество обысков по делам о коррупции и неуплате налогов в других столичных коммунальных предприятиях.

В частности, они затронули КП "Городской магазин", "Киевский метрополитен", "Киевпастранс", "Киевгорсвет", коммунальную корпорацию "Киевавтодор", объединение "Киевзеленбуд", а также департамент земельных ресурсов КиевгорадминистрацииКроме того, обыски прошли и дома у ближайшего соратника мэра Киева Виталия Кличко Артура Палатного.

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