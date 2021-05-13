В УДАРе возмущены волной обысков в киевских коммунальных предприятиях

Представители партии УДАР высказали возмущение волной обысков, которые проводят сотрудники правоохранительных и налоговых органов в столичных коммунальных предприятиях, городских службах и в домах городских политиков.

Об этом говорится в сюжете "Подробностей".

"То, что происходит сегодня на коммунальных предприятиях и с директорами департаментов, обыски в частных домах, эта массовость говорит о том, что это четко какой-то спланированный ход или спланированная акция. Если есть нарушения, то виновные должны быть наказаны. Но это не должно превращаться в политическую игру, в политическое давление", — заявил заместитель председателя КГГА и сопредседатель партии УДАР в Киевском городском совете Валентин Мондриевский.

Напомним, за последние несколько дней в частности были проведены обыски в "Киевпасстрансе", Киевском метрополитене, "Киевгорсвете", департаменте земельных ресурсов КГГА и в КП "Киевский институт земельных отношений", "Спецжитлофонде" и "Киевзеленстрое", в "Киевавтодоре", в департаменте соцполитики КГГА и других организациях, подразделениях городской власти, а также в домах политиков.

Председатель исполкома УДАРа считает, причина массовых обысков — политическая. По его мнению, организаторы обысков пытаются надивить на партию, поскольку она является потенциально опасным соперником на любых выборах.

"Исполнители — некоторые представители прокуратуры, которые совместно с другими недостойными своих погон правоохранителями в ручном режиме просто выполняют поставленную задачу. Не хватило креатива даже на то, чтобы придумать какую-то вескую причину, потому что ее банально не существует. Они даже не могут адекватно объяснить основания для своих действий. Ни о каких соблюдениях норм закона речь тоже не идет. А для чего? Если работа ведется "под крышей" "сильных мира сего". Цель банальна-давление и запугивание. Потому что партия "УДАР" может составить сильную конкуренцию на выборах", — заявил Паатный, в доме которого также был проведен обыск.

О политической игре и давлении говорит и столичный мэр. Виталий Кличко в видеообращении назвал это не борьбой с коррупцией, а попыткой подавления местного самоуправления и попыткой давления на него лично.

"Вчерашние события, сегодняшние, в течение последних двух дней правоохранители и налоговики буквально кошмар столичную власть. Такого я могу четко сказать, не было даже в махровые времена Януковича. Врываются на коммунальное предприятие, домой к ее руководителям — это какие-то налеты. На самом деле то, что происходит, это давление на столичную власть и подавление местного самоуправления. Давление на меня лично!", — заявил мэр Киева.

В свою очередь председатель Государственной фискальной службы Украины рассказал, что налоговики подозревают уклонение от налогов. И по его данным общая сумма неуплаченных налогов крайне велика.

"Обыски проведены в рамках расследования уголовных производств относительно возможных уклонений от налогообложения и злоупотребления полномочиями. Проводятся соответствующие следственные действия изучается финансовая хозяйственная документация предприятий и их финансово-хозяйственная деятельность. Общая сумма уклонений, доказательства, которых собирает Государственная фискальная служба Украины превышает почти 100 миллионов гривен", — рассказал Мельник в сюжете "Подробностей".

Напомним, мэр Киева, являющийся основателем партии УДАР, в 2021 году несколько раз сильно пикировался с центральными властями. Он настаивал на всеукраинском локдауне и оспаривал идею передачи строительства Подольско-Воскресенского моста во всеукраинскую программу "Большая стройка", а также настаивал на достройке съездов с Дарницкого моста, который не управляется городом, а находится на балансе "Укрзализныци". В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль в ответ предложил Кличко уволиться с должности главы КГГА.