СБУ прикрыла подпольный нефтеперерабатывающий завод с месячным оборотом в 1 млн грн (ФОТО)

Служба безопасности Украины прекратила деятельность преступной группы, участники которой изготовляли и реализовывали нефтепродукты сомнительного качества без соответствующих разрешительных документов.

Дельцы "работали" на территории Кировоградской области, а их ежемесячный оборот составлял более 1 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

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В частности, оперативники спецслужбы установили, что нелегальный бизнес организовал житель Голованевского района вместе с двумя сообщниками.

"Для изготовления фальсифицированного топлива в промышленных масштабах дельцы незаконно использовали мощности легального нефтеперерабатывающего завода. Затем неучтенный бензин и дизельное топливо они реализовывали через ряд подконтрольных предприятий. Злоумышленники сбывали продукцию под видом растворителей и других производных нефтепродуктов, не подлежащих акцизному налогообложению", — говорится в сообщении.

Указано, что в ходе обысков на территории подпольного производства правоохранители изъяли:

- оборудование, которое использовалось для нелегального производства горючего;

- почти 100 тысяч литров сырой нефти;

- 120 тысяч литров дизельного топлива;

- 24,5 тысячи литров бензина.

"В целом из незаконного оборота изъято контрафактной продукции почти на 5,7 млн грн", — доложили в спецслужбе.

Известно, что в рамках уголовного производства организатору и двум членам преступной группы сообщены подозрения по части 3 статьи 28 и части 2 статьи 204 Уголовного кодекса Украины.

Как отмечается, мероприятия по разоблачению сделки проводились совместно со следователями Главного управления Государственной фискальной службы в Кировоградской области при процессуальном руководстве Кировоградской областной прокуратуры.

Ранее стало известно, что компания из группы азербайджанской госкомпании SOCAR стала экспортным оператором нефтепродуктов "Роснефти" в Украину, подписав соответствующий контракт.