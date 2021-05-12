Общество 1 час назад

СБУ перекрыла канал поставки контрафактных сигарет и алкоголя из "ДНР" (ФОТО)

По данным следствия, нелегальный бизнес организовали пятеро жителей Днепропетровской и Донецкой областей

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала масштабную противоправную продажу контрафактных сигарет и алкоголя в Днепропетровской и Донецкой областях. Как говорится в сообщении спецслужбы, ежемесячный оборот средств дельцов составил более 10 млн грн.

Оперативники СБУ выяснили, что злоумышленники завозили с временно оккупированной территории продукцию, изготовленную в "ДНР" и в "одной из соседних стран". Часть сигарет была вообще неизвестного происхождения.

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По данным предварительного следствия, нелегальный бизнес организовали пятеро жителей Днепропетровской и Донецкой областей. Всего в схеме было задействовано более 20 человек. Для прикрытия противоправной деятельности дельцы использовали реквизиты нескольких ООО и физлиц-предпринимателей. Контрафактную продукцию с поддельными марками акцизного налога организаторы схемы реализовывали через сеть розничной торговли.

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В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели более 20 обысков по местам хранения незаконных изделий, в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов дела в двух областях.

В ходе следственных действий изъято более 250 ящиков с 125 тысяч пачек сигарет; более 1 тысяч бутылок контрафактного алкоголя; черновые записи, 500 тысяч грн наличными. Отмечается, что общая стоимость изъятой продукции составляет более 10 млн грн.

Действия злоумышленников квалифицированы по части 3 статьи 199 и части 2 статьи 204 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия. Проверяется информация по сбыту товара на территории других областей Украины.

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Мероприятия по противодействию незаконным сделкам проводили сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности с привлечением Управления СБУ в Днепропетровской области и совместно с Госпогранслужбы, следователями Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.

Напомним также, что в марте налоговики прикрыли нелегальное производство спирта в Ровенской области.

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