СБУ накрыла нелегальный завод по производству дизтоплива под Днепром (ФОТО, ВИДЕО)

Служба безопасности Украины заблокировала в Днепропетровской области масштабную схему по промышленному производству и сбыту контрафактного горючего. Как сообщает спецслужба, по оперативной информации, ежедневно дельцы производили оптовые партии дизельного топлива сомнительного качества на миллионы гривен.

Для производства контрафакта трое организаторов схемы обустроили нелегальный нефтеперерабатывающий завод. Готовую продукцию дельцы сбывали через логистические центры в Днепропетровской и Полтавской областях.

Также для реализации фальсифицированного дизтоплива участники схемы использовали аффилированные АЗС, работавшие без соответствующих разрешительных документов и лицензий.

В ходе обысков по местам изготовления, хранения и продажи горюче-смазочных материалов правоохранители обнаружили более 160 тонн контрафактного топлива; промышленное технологическое оборудование; печати и штампы аффилированных коммерческих структур; финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие данную противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства по статье 227 (умышленное введение в обращение на рынке опасной продукции) Уголовного кодекса продолжаются неотложные следственные действия.

Мероприятия проводились при координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области и под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.

Прокуратура, в свою очередь, также отчиталась о выявлении ООО, которое, не имея соответствующих разрешительных документов, занимались производством и реализацией некачественного дизельного топлива через сеть подконтрольных АЗС.

"Указанное топливо не соответствует установленным нормам и запрещено в использовании, а сертификаты качества являются поддельными. Кроме того, акцизный сбор за произведенное топливо злоумышленниками вообще не уплачивался", — отметили в ведомстве.

По этим фактам начато расследование по части 3 статьи 190, части 1 статьи 204, статье 227 и части 1 статьи 272 УК (мошенничество, совершенное в крупном размере; незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров; умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции; нарушение правил безопасности при работах с повышенной опасностью).

Прокуратура также уточняет, что обыски прошли в помещениях фигурантов дела, на территории указанных предприятий, а также по адресам реализации нефтепродуктов в Днепре, Кривом Роге, Каменском, Кременчуге и у села Мильцы, граничащего с Полтавой.

Обнаружены и изъяты образцы топлива из резервуаров, цистерн и металлических бочек, печати предприятий, черновые записи и документация, мобильные телефоны, флэш-накопители и ноутбуки. Устанавливается круг причастных лиц.

Напомним также, что Госбюро расследований и СБУ в феврале накрыли налоговиков, оформивших в Броварах возмещение 3 млн грн налогов на подставных лиц.