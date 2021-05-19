Политика 30 минут назад

Экс-глава муниципальной охраны Киева вымыл из горбюджета полмиллиона гривен — прокуратура

Пока подозреваемый работает замдиректора "одного из транспортных КП" столицы, но скоро может перестать

Фото: сайт Киевской городской прокуратуры Фото: сайт Киевской городской прокуратуры
Фото: сайт Киевской городской прокуратуры

Правоохранители выявили растрату средств городского бюджета Киева через коммунальное предприятие "Муниципальная охрана". Как сообщает Киевская городская прокуратура, следствие установило, что КП провело процедуру закупки услуг по профессиональному обучению и повышению квалификации охранников на 300 слушателей.

Отмечается, что подозреваемый, занимавший должность директора этого предприятия, с целью завладения бюджетными средствами подписал и утвердил акты сдачи-приемки оказанных услуг, точно зная о том, что обучение и повышение квалификации охранников фактически не происходило, то есть условия договора с стороны исполнителя не выполнены.

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В результате от заказчика в лице "Муниципальной охраны" на счет частного общества перечислено более 580 тысяч грн при непредставлении услуги, что подтверждается заключением экспертизы.

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"Решается вопрос об отстранении подозреваемого от занимаемой в настоящее время должности заместителя директора одного из транспортных коммунальных предприятий столицы и избрании ему меры пресечения", — говорится в сообщении.

Расследование продолжается, при этом в прокуратуре не уточняют статью Уголовного кодекса, по которой квалифицировано указанное нарушение.

Решается также вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам преступления. Отмечается, что его разоблачение осуществлялось при оперативном сопровождении Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Напомним, что на прошлой неделе киевские правоохранители и налоговики провели множество обысков по делам о коррупции и неуплате налогов в ряде столичных коммунальных структур.

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В частности, они затронули коммунальные предприятия "Городской магазин", "Киевский метрополитен", "Киевпастранс", "Киевгорсвет""Житлоинвестбуд-УКБ" и "Киевское городское бюро технической инвентаризации", коммунальную корпорацию "Киевавтодор", объединение "Киевзеленбуд", а также департамент земельных ресурсов КиевгорадминистрацииКроме того, обыски прошли и дома у ближайшего соратника мэра Киева Виталия Кличко Артура Палатного.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что большинство обысков проведены по делам, открытым по документам аудита, которые передавала правоохранителям сама же Киевгорадминистрация. По словам мэра, документы, которые правоохранители пытались найти в ходе обысков на прошлой неделе, у них и так имеются, потому глава столицы считает, что речь на самом деле идет о политическом давлении на него.

Отметим также, что утром 18 мая обыск прошел у соседей градоначальника, которые, по данным СБУ, оказались причастны к масштабной схеме контрабанды нефтепродуктов на 100 млн грн.

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