Политика 60 минут назад

В КГГА прошел обыск по делу о строительстве офисного здания в районе Киево-Печерской лавры

Следствие выяснило, что дом на улице Редутной возвели в нарушение приказа Минкульта и решения Киевсовета

Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура

Следователи территориального управления Госбюро расследований в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры провели обыски в департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и департаменте по вопросам регистрации Киевской городской государственной администрации. Об этом говорится в сообщении ГБР.

Отмечается, что, по предварительной информации, чиновники КГГА не остановили строительство шестиэтажного офисного здания в районе Киево-Печерской лавры, хотя согласно градостроительным условиям застройщик вправе построить там жилой дом высотой не более четырех этажей.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Также, по данным следствия, сотрудники Киевгорадминистрации противоправно зарегистрировали право собственности застройщика на недостроенное помещение.

Предварительно нарушение квалифицировано по части 3 статьи 365-2 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия), а также по части 1 статьи 367 УК (служебная халатность).

Чиновникам грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Читайте также:
Обыски на киевских предприятиях: почему Офис Зеленского решил резко атаковать Кличко?

Как уточняет столичная прокуратура, дело ведется по факту возможных противоправных действий государственного регистратора, выразившихся в регистрации права собственности на незавершенный объект строительства по улице Редутной. Кроме этого, предметом расследования является полнота выполнения своих обязанностей должностными лицами КГГА, не принявшими меры для остановки строительства.

Установлено, что упомянутый объект возведен в центральном историческом ареале Киева вопреки требованиям приказа Министерства культуры и решения Киевского городского совета, которым введен мораторий на новое строительство в буферной зоне Киево-Печерской лавры.

Напомним, что с прошлой недели киевские правоохранители и налоговики начали активно проводить следственные действия в столичных коммунальных структурах по делам о коррупции и неуплате налогов различного масштаба.

Читайте также:
Киевляне пока доверяют Кличко больше, чем Зеленскому, несмотря на массовые обыски — опрос

В частности, обыски уже коммунальные предприятия "Городской магазин", "Киевский метрополитен", "Киевпастранс", "Киевгорсвет""Житлоинвестбуд-УКБ" и "Киевское городское бюро технической инвентаризации", коммунальную корпорацию "Киевавтодор", объединение "Киевзеленбуд", а также департамент земельных ресурсов КиевгорадминистрацииКроме того, обыски прошли и дома у ближайшего соратника мэра Киева Виталия Кличко Артура Палатного. Кроме того, правоохранители выявили растрату средств горбюджета Киева через КП "Муниципальная охрана".

При этом мэр Киева Виталий Кличко накануне заявлял, что большинство обысков проводятся по делам, открытым по документам аудита, которые передавала правоохранителям сама же КГГА, а документы, которые она ищут, у них и так имеются. В связи с этим он полагает, что вся кампания является лишь политическим давлением на него самого как главу столицы.

Отметим также, что утром 18 мая обыск прошел у соседей Кличко, которые, по данным СБУ, оказались причастны к масштабной схеме контрабанды нефтепродуктов на 100 млн грн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Фермер-миллионер с Черниговщины построил для себя мавзолей, как у Наполеона (ФОТО, ВИДЕО)
Фермер-миллионер с Черниговщины построил для себя мавзолей, как у Наполеона (ФОТО, ВИДЕО)
Экс-глава муниципальной охраны Киева вымыл из горбюджета полмиллиона гривен — прокуратура
Экс-глава муниципальной охраны Киева вымыл из горбюджета полмиллиона гривен — прокуратура
СБУ поймала на взятке чиновника Госпогранслужбы, помогавшего завозить "евробляхи" (ВИДЕО)
СБУ поймала на взятке чиновника Госпогранслужбы, помогавшего завозить "евробляхи" (ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
Как удерживать и вести к успеху мультинациональную команду? Опыт холдинга TECHIIA — Виктория Дзыба

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Рада уволила министров Криклия, Петрашко и Степанова

  3. Запись через Viber и 160 прививок за три часа: как проходит вакцинация в маленьких городах

  4. Украинская клубника уже начала дешеветь: до какой отметки опустится цена на ягоду

  5. Фермер-миллионер с Черниговщины построил для себя мавзолей, как у Наполеона (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Під час марафону відбудуться три панельні дискусії за участі найкращих PR-фахівців та експертів з комунікацій
Загрузка...