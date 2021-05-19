В КГГА прошел обыск по делу о строительстве офисного здания в районе Киево-Печерской лавры

Следователи территориального управления Госбюро расследований в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры провели обыски в департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и департаменте по вопросам регистрации Киевской городской государственной администрации. Об этом говорится в сообщении ГБР.

Отмечается, что, по предварительной информации, чиновники КГГА не остановили строительство шестиэтажного офисного здания в районе Киево-Печерской лавры, хотя согласно градостроительным условиям застройщик вправе построить там жилой дом высотой не более четырех этажей.

Также, по данным следствия, сотрудники Киевгорадминистрации противоправно зарегистрировали право собственности застройщика на недостроенное помещение.

Предварительно нарушение квалифицировано по части 3 статьи 365-2 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия), а также по части 1 статьи 367 УК (служебная халатность).

Чиновникам грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Как уточняет столичная прокуратура, дело ведется по факту возможных противоправных действий государственного регистратора, выразившихся в регистрации права собственности на незавершенный объект строительства по улице Редутной. Кроме этого, предметом расследования является полнота выполнения своих обязанностей должностными лицами КГГА, не принявшими меры для остановки строительства.

Установлено, что упомянутый объект возведен в центральном историческом ареале Киева вопреки требованиям приказа Министерства культуры и решения Киевского городского совета, которым введен мораторий на новое строительство в буферной зоне Киево-Печерской лавры.

Напомним, что с прошлой недели киевские правоохранители и налоговики начали активно проводить следственные действия в столичных коммунальных структурах по делам о коррупции и неуплате налогов различного масштаба.

В частности, обыски уже коммунальные предприятия "Городской магазин", "Киевский метрополитен", "Киевпастранс", "Киевгорсвет", "Житлоинвестбуд-УКБ" и "Киевское городское бюро технической инвентаризации", коммунальную корпорацию "Киевавтодор", объединение "Киевзеленбуд", а также департамент земельных ресурсов Киевгорадминистрации. Кроме того, обыски прошли и дома у ближайшего соратника мэра Киева Виталия Кличко Артура Палатного. Кроме того, правоохранители выявили растрату средств горбюджета Киева через КП "Муниципальная охрана".

При этом мэр Киева Виталий Кличко накануне заявлял, что большинство обысков проводятся по делам, открытым по документам аудита, которые передавала правоохранителям сама же КГГА, а документы, которые она ищут, у них и так имеются. В связи с этим он полагает, что вся кампания является лишь политическим давлением на него самого как главу столицы.

Отметим также, что утром 18 мая обыск прошел у соседей Кличко, которые, по данным СБУ, оказались причастны к масштабной схеме контрабанды нефтепродуктов на 100 млн грн.