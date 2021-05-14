Улицу в центре Киева залило грязной горячей водой (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве в пятницу, 14 мая, прорвало трубу с горячей водой на улице Пушкинской в самом центре города.

Как сообщает Киевская городская государственная администрация, повреждение теплосети выявили в 10:45 в районе домов №19 и №22.

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В 10:55 аварийная бригада коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" оперативно локализовала место повреждения. Начаты ремонтные работы. На время их проведения услуга по горячему водоснабжению временно приостановлена для четырех домов.

Отмечается, что трубопровод, где произошло повреждение, был проложен 70 лет назад — в 1951 году.

Напомним, что в конце марта из-за аварии на теплосети в Печерском районе Киева из-под земли забил гейзер.

Ранее трубопровод прорвало в феврале на левом берегу столицы в районе станции метро "Черниговская".