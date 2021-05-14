Общество 60 минут назад

Улицу в центре Киева залило грязной горячей водой (ФОТО, ВИДЕО)

Власти столицы сообщили, что начали ремонтные работы на поврежденном участке, отключив соседние дома

Фото: Укринформ
Фото: Укринформ
Фото: Укринформ
Фото: Укринформ
Фото: Укринформ
Фото: Укринформ
Фото: Укринформ
Фото: Укринформ
Фото: Укринформ
Фото: Укринформ
Фото: Укринформ
Фото: Укринформ
Фото: Укринформ
Фото: Укринформ
Фото: Укринформ
Фото: Укринформ
Фото: Укринформ
Фото: Укринформ
Фото: Укринформ
Фото: Укринформ
Фото: Укринформ
Фото: Укринформ
Фото: Укринформ
Фото: Укринформ

В Киеве в пятницу, 14 мая, прорвало трубу с горячей водой на улице Пушкинской в самом центре города.

Как сообщает Киевская городская государственная администрация, повреждение теплосети выявили в 10:45 в районе домов №19 и №22.

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В 10:55 аварийная бригада коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" оперативно локализовала место повреждения. Начаты ремонтные работы. На время их проведения услуга по горячему водоснабжению временно приостановлена для четырех домов.

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Отмечается, что трубопровод, где произошло повреждение, был проложен 70 лет назад — в 1951 году.

Напомним, что в конце марта из-за аварии на теплосети в Печерском районе Киева из-под земли забил гейзер.

Ранее трубопровод прорвало в феврале на левом берегу столицы в районе станции метро "Черниговская".

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