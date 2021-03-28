Происшествия 1 час назад

В Печерском районе Киева забил гейзер (ВИДЕО)

На время ремонтных работ временно прекращена подача тепла для 133 домов

Фото: Facebook/Киевтеплоэнерго Фото: Facebook/Киевтеплоэнерго
Фото: Facebook/Киевтеплоэнерго

28 марта из-за аварии на теплосети в Печерском районе Киева из-под земли забил гейзер.

Как передает пресс-служба коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", авария произошла в 13:50 на улице Рыбацкой, 13.

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"Повреждение магистрального трубопровода с утечкой теплоносителя на поверхность было оперативно локализовано аварийной бригадой КП "Киевтеплоэнерго". Сейчас начаты ремонтные работы. На время их проведения услуги теплоснабжения временные приостановлены для 133 домов", — сообщают коммунальщики.

В "Киевтеплоэнерго" добавили, что трубопровод, где произошло повреждение, был проложен в 1974 году.

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По словам очевидцев, высота коммунального фонтана достигала девятого этажа.

Напомним, в начале ноября 2019 года в центре Киева, на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели в очередной раз прорвало трубу горячей воды, из-за чего "под асфальт ушел" два ехавших на этом участке дороги автомобиля. 

Стоит отметить, что это уже далеко не первый случай аварии на водоводе на данном перекрестке — из-за провала в дорожном покрытии здесь не раз "попадали в ловушку" автомобили.

Так, ровно год назад, в середине ноября 2018 года, на данном перекрестке прорвало теплосеть: по улицам текли реки кипятка, а один из автомобилей упал в яму: люди, которые были в салоне, едва успели спастись, а из-за аварии центр Киева стал в пробках. 

 

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