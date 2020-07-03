Происшествия 1 час назад

Ночью в Киеве из-за прорыва трубы образовался десятиметровый "фонтан" 

На месте аварии работали спасатели и полиция

На Подоле прорвало трубу. Фото: УП На Подоле прорвало трубу. Фото: УП
На Подоле прорвало трубу. Фото: УП

В Подольском районе Киева, на улице Введенской, вечером 2 июля произошел прорыв трубы. Струя воды била примерно на 10 метров.

Авария случилась около 23.00, но уже в 23.30 напор воды удалось остановить, пишет "УП".

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Напор воды, бьющей из-под асфальта, был настолько сильным, что достигал высоты примерно в 10 метров. Сообщается, что вода из прорвавшей трубы не была горячей.

На месте аварии работали полиция и спасатели.

На месте аварии работали полиция и спасатели.

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Напомним, что 3 марта на столичном мосту Патона под дорожным покрытием конструкции произошел прорыв теплотрассы. Без отопления остались 200 многоквартирных жилых домов на Русановке и Березняках. 

Сообщалось, что повреждение произошло на магистральной трубе под дорожным полотном. При этом, огромные потоки горячей воды не повредили проезжую часть моста и не помешали движению автомобилей и общественного транспорта. 

Позднее, 25 июня, на том же мосту произошел очередной прорыв.

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