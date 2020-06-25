В Киеве на мосту Патона снова прорвало трубу (ВИДЕО)

В Киеве на мосту Патона произошел очередной прорыв водопровода.
Соответствующее видео размещено на платформе YouTube, сообщает dtp.kiev.ua.
На кадрах видно, что вода из поврежденного трубопровода под большим напором устремляется в Днепр.
"Прорыв трубопровода на мосту Патона. Аварийка сказала, что в курсе, но никто не едет. За полчаса поток усилился раза в два", — говорится в подписи под видео.
"Сегодня с 14:00 до 18:00 проводились гидравлические испытания теплосетей на мосту имени Патона. В результате было выявлено несколько повреждений магистрального трубопровода с утечкой воды. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" оперативно локализовала места повреждения. Ремонтники планируют завершить восстановительные работы в максимально сжатые сроки", — говорится в сообщении пресс-службы "Киевтеплоэнерго".
Также сообщается, что диаметр трубопровода — 600 мм. Год ввода в эксплуатацию — 1962.
"Движение транспорта на мосту на время ремонтных работ не ограничивалось", — добавили в пресс-службе.
Тем временем пользователи социальных сетей прокомментировали произошедшее.
"Вода течет в воду, значит, никого не затопит... Поэтому и не спешат", — написала пользователь Instagram с ником 0891netely.
"Уже такое было", — написал пользователь с ником ugona net kiev.
Как сообщалось, в марте 2020 года на мосту Патона произошел прорыв трубопровода, из-за чего прямо в Днепр начал стекать огромный поток горячей воды.