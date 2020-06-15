В Киеве до конца года планируют заменить более 100 км теплосетей — Кличко

В этом году в Киеве планируют заменить более 100 км теплосетей — на их восстановление городские власти направили почти 450 млн грн.

Об этом во время онлайн пресс-конференции заявил Киевский городской голова Виталий Кличко, отвечая на вопросы журналистов.

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По словам мэра, 80% теплосетей столицы отработали свой срок эксплуатации и находятся "в уставшем состоянии".

"Именно для того, чтобы сохранить систему теплоснабжения, преодолеть ее аварийность и обеспечить киевлян более качественными услугами, мы в 2018 году не продлили соглашение с Киевэнерго. И вернули теплоэнергетический комплекс под управление общины города", — сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что в 2019 году в столице заменили почти 130 км трубопроводов.

"Как результат — в прошлом отопительном сезоне аварийность на сетях уменьшилась на 10% В этом году тепловики планируют заменить более 100 км труб. На это город направил почти 450 млн грн. Работы по реконструкции сетей продолжаются во всех районах Киева. В первую очередь обновляют наиболее аварийные участки. Реконструкцию выполняют только по современным технологиям. Мы делаем все, чтобы в столице работала качественная система теплоснабжения — без аварий и потерь тепла", — добавил мэр Киева.

В частности, масштабные работы планируют на Виноградаре и Троещине, на Нивках, Теремках, Борщаговке и в центральной части города.

Кличко также показал видео о том, как меняют трубы на улице Озерной в Оболонском районе города. За последние годы там было около 30 аварийных повреждений.

Напомним, в январе крупнейший в Киеве ТРЦ Ocean Plaza, который находится в Голосеевском районе Киева, затопило горячей водой.

При этом, один из пассажирских автобусов задним колесом провалился в яму, которая образовалась из-за прорыва, в результате чего "маршрутка" застряла, а пассажирам пришлось выпрыгивать из нее в "реку" горячей воды.

Позднее, 4 февраля на столичной Борщаговке, на улице Зодчих, 58а также произошел прорыв теплотрассы.

ЧП произошло на парковке возле торгово-развлекательного центра "Борщаговский" около полудня.