В Киеве произошел масштабный прорыв теплотрассы на мосту Патона (ВИДЕО)

Во вторник, 3 марта на столичному мосту Патона произошло ЧП. Под дорожным покрытием конструкции произошел прорыв теплотрассы. Без отопления остались 200 многоквартирных жилых домов на Русановке и Березняках. Об этом собщают в департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

Соответствующие видео начали публиковать в социальных сетях столичные пользователи. Многие киевляне не на шутку перепугались, ведь в течении длительного времени тонны кипятка лились в Днепр, а над самими мостом стоял огромное облако пара.

Позже инцидент прокомментировали в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, сообщив о прорыве теплотрассы на мосту. "На место выехала аварийная бригада по ликвидации повреждения. На несущую конструкцию моста прорыв не влияет", — сообщили в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

По предварительным данным, повреждение произошло на магистральной трубе под дорожным полотном. При этом, огромные потоки горячей воды не повредили проезжую часть моста и не помешали движению автомобилей и общественного транспорта.

Возобновить теплоснабжение и подачу горячей воды планируют до конца суток.

Отметим, мост Патона, которому в этом году исполняется 66 лет переживает свои худшие времена. Из-за значительного увеличения количества транспортных средств в Киеве конструкции моста ослабели и не справляются с таким потоком машин. Кроме того, транспортная развязка являющаяся памятником архитектуры национального значения не подлежит реконструкции, которую хотят провести столичные власти. Из-за конфликта интересов Минкульта и КГГА вопрос спасения моста остается нерешенным.

.