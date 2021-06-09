Энергетика 1 час назад

Кабмин начал готовиться к отопительному сезону

Шмыгаль пообещал решить вопрос с реструктуризацией долгов теплокоммунэнерго

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Кабинет министров на заседании 9 июня одобрил план подготовки к следующему отопительному сезону. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сейчас в украинских подземных газовых хранилищах почти 16 млрд кубометров газа, и продолжается его закачка, чтобы отопительный сезон прошел бесперебойно и спокойно", — написал он.

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Глава правительства также отметил, что на складах сейчас почти 1,4 млн тонн угля, но обеспечению его запасов необходимо будет уделить "особое внимание, чтобы были понятны источники поставок".

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Отдельно в принятом плане определяется, что Министерство энергетики и Министерство регионального развития должны до начала отопительного сезона принять все необходимые меры, чтобы урегулировать вопрос задолженности производителей тепловой энергии.

"Это наши договоренности с местными властями, и мы их будем выполнять. Подчеркну, что в нашем плане реструктуризация долгов касается именно предприятий теплоэнергетики, которые поставляют тепло и горячую воду", — написал Шмыгаль.

Напомним, что ранее ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" заявила, что в случае отмены режима спецобязательств для предприятий ТКЭ с их переходом на рыночные условия закупки газа и нерешения при этом проблемы "политически" заниженных тарифов на тепло и горячую воду эту отрасль ждет коллапс уже в июле. В итоге 19 мая Кабмин все равно решил не продлевать такой режим, "отпустив" цены на газ для коммунальщиков уже с 20 мая.

Источник фото: Depositphotos

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