Зеленский предложил списать долги предприятий теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил списать долги теплогенерирующих предприятий за газ перед НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом он заявил на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей, которое прошло в городе Хмельницкий.

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"Я поддерживаю списание долгов перед "Нафтогазом". Я знаю, что зарегистрирован закон, он сейчас находится в Верховной Раде. Были некоторые процессы торможения этого законопроекта, по разным причинам, я считаю, что они мелкие… Вчера у меня был серьёзный разговор с главой профильного энергетического комитета, и я думаю, что в ближайшие дни закон пройдёт комитет, и увидим голосование в зале Верховной Рады", — отметил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что согласно украинскому законодательству цены на газ должны быть рыночными.

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"Тем не менее, государство как акционер обращалось к НАК, и "Нафтогаз" введет энергетические пакеты, которые по цене были бы едва ли не лучшими во всей Европе", — добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что Харьковская ТЭЦ-5 стала первой компанией, которая пришла к мировому соглашению с НАК "Нафтогаз Украины" и реструктуризировала свои долги, которые накопились за последние пять лет из-за систематических недоплат за поставленные услуги коммунальными службами города Харькова.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров не будет продлевать с 20 мая действие механизма возложения специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, возложенные на Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины".

Ранее "Нафтогаз" выступал за отмену режима спецобязательств по поставкам газа для тепловиков с 1 мая, как это было предусмотрено, в том числе, в договоренности с Международным валютным фондом по программе stand-by.