Энергетика 10 минут назад

Харьковская ТЭЦ-5 — первая компания, реструктуризировавшая свой долг перед "Нафтогазом"

Долги образовались из-за того, что коммунальные службы в свою очередь не погашают задолженность

Харьковская ТЭЦ-5 — первая компания, реструктуризировавшая свой долг перед "Нафтогазом" Харьковская ТЭЦ-5 — первая компания, реструктуризировавшая свой долг перед "Нафтогазом"

Харьковская ТЭЦ-5 на сегодняшний день первая компания, которая пришла к мировому соглашению с НАК "Нафтогаз Украины" и реструктуризировала свои долги, которые накопились за последние 5 лет из-за систематических недоплат за поставленные услуги коммунальными службами города Харькова.

Об этом заявил глава правления ТЭЦ-5 Александр Минкович.

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"НАК "Нафтогаз" в вопросе реструктуризации накопленных долгов пошел производителям навстречу и согласился на мировое соглашение. Это позитивный пример взаимодействия и сотрудничества, благодаря которому ТЭЦ-5 сможет продолжить нормально работать и поставлять харьковчанам тепло и горячую воду. Это правильный сигнал другим предприятиям, которые хотят выстраивать долгосрочную стратегию развития на рынке", — отметил Александр Минкович.

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По его словам, долги перед "Нафтогазом" образовались по причине того, что ТЭЦ-5 на протяжении длительного периода недополучает оплату от коммунальных служб за поставку тепла. При этом предприятие продолжало выполнять поставленные перед ним задачи и обеспечивать людей теплом, несмотря на то, расчеты за поставленное тепло в этом году не превышают 58%.

"У нас есть уверенность, что новое руководство коммунального предприятия нацелено переломить ситуацию и в дальнейшей работе удастся не допускать подобных накоплений долгов по оплате за наши услуги", — подчеркнул руководитель ТЭЦ-5.

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Он также добавил, что станция пока приостановила выработку тепла, время простоя будет использовано для проведения ремонтных работ, которые были запланированы на более поздний период. 

"У нас был график плановых ремонтных работ на этот год. Но, учитывая ситуацию, мы решили эти работы сдвинуть на сейчас и провести их раньше запланированного", — подытожил Минкович.

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