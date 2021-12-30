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СНБО возьмет под контроль процесс закупки угля
Совет национальной безопасности и обороны будет лично контролировать поставки угля для украинских ТЭС. Это необходимо в связи с угрозой дестабилизации ситуации с энергетической безопасностью.
Об этом 30 декабря заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.
Он считает, что некоторые пророссийские силы нацелены на дестабилизацию ситуации в сфере энергетики страны.
Он добавил, что во время заседания 30 декабря аппарат СНБО получил поручение взять под контроль закупку угля. Данилов не уточнил, кто именно дал такую задачу.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в начале ноября, как раз перед стартом отопительного сезона, Россия заблокировала транзит угля из Казахстана в Украину. На тот момент Казахстан был самым большим поставщиком угля в Украину, который мог поставлять в нашу страну до 500 тысяч тонн угля ежемесячно.
Украинские власти начали искать другие способы решить вопрос с нехваткой угля. Так, было принято решение закупать уголь у США и Колумбии.
По состоянию на середину декабря ДТЭК, компания Рината Ахметова, привез в Украину уже три судна с американским углем для ТЭС.
Еще рано говорить, решил ли американский уголь вопрос энергетического кризиса. СМИ сообщали, что СБУ направила в Кабмин отчет о нехватке угля на теплоэлектростанциях, констатировав, что сейчас запасы более чем в пять раз ниже плановых.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что проблема с критической нехваткой угольного сырья для энергогенерирующих предприятий решена, поскольку запасы на складах медленно, но все же растут.