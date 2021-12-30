СНБО возьмет под контроль процесс закупки угля

Совет национальной безопасности и обороны будет лично контролировать поставки угля для украинских ТЭС. Это необходимо в связи с угрозой дестабилизации ситуации с энергетической безопасностью.

Об этом 30 декабря заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

Он считает, что некоторые пророссийские силы нацелены на дестабилизацию ситуации в сфере энергетики страны.

"Вопрос энергетической дестабилизации — в их (российских властей — Delo.ua) повестке дня. Они уже запретили транзит угля из Казахстана через свою страну в Украину. Теперь все в порядке — мы получаем морскими путями уголь для наших ТЭС. Этот вопрос под контролем", — сказал Данилов.

Он добавил, что во время заседания 30 декабря аппарат СНБО получил поручение взять под контроль закупку угля. Данилов не уточнил, кто именно дал такую задачу.

Напомним, в начале ноября, как раз перед стартом отопительного сезона, Россия заблокировала транзит угля из Казахстана в Украину. На тот момент Казахстан был самым большим поставщиком угля в Украину, который мог поставлять в нашу страну до 500 тысяч тонн угля ежемесячно.

Украинские власти начали искать другие способы решить вопрос с нехваткой угля. Так, было принято решение закупать уголь у США и Колумбии.

По состоянию на середину декабря ДТЭК, компания Рината Ахметова, привез в Украину уже три судна с американским углем для ТЭС.

Еще рано говорить, решил ли американский уголь вопрос энергетического кризиса. СМИ сообщали, что СБУ направила в Кабмин отчет о нехватке угля на теплоэлектростанциях, констатировав, что сейчас запасы более чем в пять раз ниже плановых.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что проблема с критической нехваткой угольного сырья для энергогенерирующих предприятий решена, поскольку запасы на складах медленно, но все же растут.