Мариуполь следующей зимой останется без отопления, - советник мэра

Оккупированный Мариуполь следующей зимой из-за невозможности реконструкции котельных или подключения газа останется без отопления. Мариупольцев ждет самая худшая зима за все время существования города.

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Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

Отмечается, что причиной отсутствия тепла в домах является невозможность реконструкции котельных или подключения газа.

"Централизованное отопление в Мариуполе возобновлено не будет. Из-за невозможности реконструкции котельных или подключения газа. Подключение газоснабжения даже в частные дома не будет", - говорится в сообщении.

Андрющенко добавил, что мариупольцев ждет худшая зима за все времена существования города.

"Мариупольцам готовят помещение школ и детских садов (актовые и спортивные залы). Будут установлены двухэтажные кровати и обогрев тепловыми пушками. Горячее питание, полевые кухни или места для приготовления пищи не на улице обустраивать не планируют", - добавил мэр.

Напомним, отопительный сезон в Украине начнут своевременно, а тарифы на тепло не будут меняться. Однако в домах и квартирах будет холоднее. Глава Минрегиона Алексей Чернышев подчеркнул, что украинцы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу.

В то же время, США пообещали помочь Украине пройти следующий отопительный сезон.