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Мариуполь следующей зимой останется без отопления, - советник мэра
Оккупированный Мариуполь следующей зимой из-за невозможности реконструкции котельных или подключения газа останется без отопления. Мариупольцев ждет самая худшая зима за все время существования города.
Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.
Отмечается, что причиной отсутствия тепла в домах является невозможность реконструкции котельных или подключения газа.
"Централизованное отопление в Мариуполе возобновлено не будет. Из-за невозможности реконструкции котельных или подключения газа. Подключение газоснабжения даже в частные дома не будет", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Андрющенко добавил, что мариупольцев ждет худшая зима за все времена существования города.
"Мариупольцам готовят помещение школ и детских садов (актовые и спортивные залы). Будут установлены двухэтажные кровати и обогрев тепловыми пушками. Горячее питание, полевые кухни или места для приготовления пищи не на улице обустраивать не планируют", - добавил мэр.
Напомним, отопительный сезон в Украине начнут своевременно, а тарифы на тепло не будут меняться. Однако в домах и квартирах будет холоднее. Глава Минрегиона Алексей Чернышев подчеркнул, что украинцы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу.
В то же время, США пообещали помочь Украине пройти следующий отопительный сезон.