Зима близко. В Украине дорожают котлы, дрова и пеллеты, але отапливать жилье все еще выгоднее газом

Продавцы отопительного оборудования говорят, что сейчас спрос на твердотопливные котлы напоминает ситуацию, после аннексии Крыма в 2014 году, когда люди, опасаясь отключения газа, разметали котлы с прилавков. Однако дрова и пеллеты по сравнению с прошлым годом существенно выросло в цене и населению гораздо дешевле будет отапливать свои дома газом.

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Украина готовится к самому трудному отопительному сезону. Правительство утверждает, что с накоплением газа и угля к следующей зиме проблем быть не должно, а все риски для отопительного сезона - это риски военного характера.

К таким рискам, к примеру, относятся повреждения газовой инфраструктуры и теплотрасс. К тому же из-за войны в Украине и экономического противостояния России и западных стран ЕС столкнулся с перебоями в поставках газа. Многие граждане сейчас боятся, что зимой газа может и не быть. Поэтому они обратили свое внимание на отопление брикетами, пеллетами и дровами.

Но и здесь также есть проблемы военного и рыночного характера. Во-первых, из-за войны часть территории Украины, в том числе и леса остаются заминированы. Это сказывается на работе лесхозов.

Во-вторых, из-за аномального роста цен на газ прошлой осенью, бизнес начал переходить на отопление твердым топливом, что подстегнуло рост цен на пеллеты, брикеты и дрова. И цены все еще продолжают расти: если летом прошлого года тонну пеллет можно было купить за 2,5-3 тыс. гривен, то сейчас цена тонны пеллет может стоить 6,5-8 тыс. гривен в зависимости от региона.

К тому же цену на твердое топливо толкает вверх и бизнес. В прошлый осенне-зимний период цена на газ для потребителей, на которых не распространялись правительственные льготы выросла в 10 раз. Многие перешли на твердотопливные котлы заблаговременно, и взвинтили цены на пеллеты, брикеты и щепу. Однако были и те, у кого тарифы на коммунальные платежи в зимние месяцы съедали всю прибыль и они были вынуждены закрыть бизнес. Если говорить об отоплении офисов и производственных площадей, то для них переход на твердое топливо будет гораздо выгоднее газа даже в том случае если цена на пеллеты вырастет еще в несколько раз. В некоторых случаях переход на биотопливо может стать спасением бизнеса.

Однако для населения переход на твердое топливо невыгоден в условиях низкой цены на газ. И хотя украинцы также покупают твердотопливные котлы, их к этому толкает не столько желание сэкономить сколько страх, что Украина останется без газа.

Населению дешевле топить газом, но его может и не быть

Продавец котлов в Черкасской области Вадим говорит, что спрос на твердотопливные котлы сейчас напоминает ситуацию, которая была в 2014 году.

“Тогда все переживали будет ли газ и у нас был пик продаж. Покупатели тогда приходили в магазин и предлагали доплатить, чтобы забрать котел именно сейчас. Предложение не успевало за спросом. Сейчас ситуация повторяется: никто не знает, что будет с газом и покупают котлы”, — говорит Вадим.

По словам продавца, магазин где он работает также, отапливается котлом на дровах. И уже в мае было заметно, что дрова существенно выросли в цене по сравнению с прошлым годом. Сам магазин купил дрова по цене 7 тыс. гривен за машину(примерно 5,5 куб. метров), однако в некоторых районах Черкасской области цена за машину дров может доходить до 13 тыс. гривен. И цены продолжают расти.

Кроме того Вадим говорит, что с мая увеличилось количество запросов от бизнеса. Различные фирмы и учреждения активно интересуются возможностью установить твердотопливные котлы для отопления офисов.

Кроме того, на рынке твердотопливных котлом сократилось и предложение. Многие предприятия находились на территории Харьковской и Сумской областей, далеко не всем удалось восстановить производство после деоккупации.

Кроме того, многие заводы для производства котлов закупали сталь из Китая и Индии, которая более дешевая чем украинская и завозилась в Украину через морские порты. Сейчас же порты заблокированы, а многие украинские металлургические заводы остановились.

Конечно на рынке есть и импортные предложения, однако твердотопливный котел из Польши или Чехии будет в два раза дороже чем украинский аналог.

К тому же по словам Вадима, из-за ажиотажа на твердотопливные котлы растут цены и на само топливо. Из-за низкой цены на газ для бытовых потребителей, населению дешевле будет отапливать дома газом чем пеллетами. Можно, конечно перестраховаться и поставить электрический котел.

В свою очередь, продавец пеллет в Житомирской области Александр говорит, что цена на твердое топливо растет с каждым днем.

“У нас на Житомирщине леса много где заминированы, а лесхозы работают кое как. Есть перебои с сырьем, а цена растет каждый день”, - говорит Александр.

По его словам, тонна пеллет в июне прошлого года стояла 2,5-3 тыс. гривен. За день до войны цена составляла 5-6 тыс. гривен, а ближе к зиме, если война не закончится цена может превысить 10 тысяч.

Замерзнуть или рискнуть

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что если речь идет об отоплении в сельской местности, то инициатива должна исходить от органов местного самоуправления. Именно они должны заниматься вопросом обеспечения населения дровами и торфяными брикетами. В тех регионах, которые находились под оккупацией и есть риск минирования, заготовка дров будет проходить совместно с сотрудниками ГосЧС.

“Если будет стоять вопрос о том, замерзнуть или рискнуть при заготовке дров, понятно что все будут рисковать. Однако сами леса не минировали, минировали в основном дороги и подступы к населенным пунктам. Такая проблема безусловно есть, но нельзя говорить, что она является определяющей”, — говорит Рябцев.

При этом эксперт отмечает, что производство пеллет и топливных брикетов в Украине сейчас снизилось пропорционально падению промышленного производства. Пеллеты и брикеты в основном производились небольшими частными компаниями. После начала войны многие производства закрылись, а люди уволились.

В свою очередь председатель правления Общественного союза "Биоэнергетическая ассоциация Украины" Георгий Гелетуха говорит, что населению сейчас не очень выгодно переходить на твердотопливное отопление с газа в первую очередь из-за цены.

“Пеллеты могут конкурировать с газом при отоплении бюджетных учреждений и выгодны для отопления предприятий, но с газом для населения они уже конкурировать не могут. Если цену для населения менять не будут, то населению невыгодно будет переходить на пеллеты”, — говорит Гелетуха.

Если рассчитывать эквивалент цены, то, для того чтобы заместить тысячу кубометров газа, нужно примерно 3 тонны пеллет. Таким образом при цене за тонну пеллет в 6 тыс. гривен, замещение тысячи кубов газа обойдется примерно в 12 тысяч гривен.

Гелетуха отмечает, что на сегодняшний день производители пеллет, конкурируют за сырье с производителями древесных плит, маржинальность которых позволяет им давать за сырье лучшую цену. В свою очередь это толкает вверх и цены на пеллеты.

“На самом деле будущее в аграрной биомассе. Конкурентные пеллеты это пеллеты со стеблей кукурузы. Мы брали их на исследования. Пеллеты со стеблей кукурузы горят примерно как древесные. Но стеблей кукурузы у нас в 5 раз больше чем древесины”, — говорит Гелетуха.

При этом по словам председателя Биоэнергетической ассоциации, дефицита с пеллетами аграрного происхождения в Украине из-за оккупации южных областей Украины не будет, поскольку аграрные пеллеты это очень локальный продукт.

“Да часть территорий, которые давали сырье для пеллет мы не контролируем, но котельные которые отапливались этими пеллетами, находятся на этих же территориях. На подконтрольных территориях находятся и пеллеты и сырье”, — говорит Гелетуха.

По его мнению критических проблем с биотопливным сырьем в Украине не будет. Конечно часть лесов заминирована, но она не настолько значительна, чтобы существенно уменьшить его количество.