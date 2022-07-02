Мариупольских учителей отправляют на "аттестацию" в Россию

Мариупольских учителей оккупанты отправляют в Москву проходить аттестацию, а выпускников заставляют вступать в российские вузы.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Всех мариупольских учителей командируют на аттестацию в Россию. Точно известно о Москве. Без аттестации на знание вымышленной истории России и пропаганды по-русски к работе с сентября допускать не будут. Искоренение Украины – постоянная цель россиян в действии", – отметил Андрющенко.

Он подчеркнул, что действует неофициальный запрет на выезд педагогов из Мариуполя, поскольку в городе нехватка кадров, желающих приобщиться к "похищению будущего у детей".

"Вчера сотен мариупольских детей избавили будущего аттестатами от несуществующего сателлита России. Одновременно предлагая "льготное поступление" в вузы в России. Правда, не в столицах, а большей частью в заднице мира", - отметил Андрющенко.

Он напомнил, что из-за выхода России из Болонской системы, выпускники российских университетов получают диплом, который признан только Россией, ее сателлитами и какой-то Сирией.

"Это отобрать будущее навсегда. Поэтому мариупольские родители, не делайте этого. Украинское и мировое образование ждет ваших детей. Не убивайте их будущее", - отметил Андрющенко.

Напомним, ранее Андрющенко сообщил, что российские оккупанты планируют 11 сентября провести так называемый" референдум" о присоединении Донецкой области к стране-агрессору России.