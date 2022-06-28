Оккупанты назначили дату псевдореферендума в Донецкой области

Российские оккупанты планируют 11 сентября провести так называемый" референдум" о присоединении Донецкой области к стране-агрессору России.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, референдум об аннексии Донецкой области в Россию назначен на 11 сентября 2022 года. Оккупационные администрации получили указания подготовить места проведения и комиссии по проведению и передали их в частности комитетам самоорганизации населения

"Готовят проведение под празднование освобождения Донбасса от нациских захватчиков. Одновременно с советским "Днем города Мариуполь". Символизм во всем…", - отметил Андрющенко.

Отметим, Россия отказалась проводить в Херсонской области "референдум" по присоединению области к России, поскольку не нашла поддержки у местного населения. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.