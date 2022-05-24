Россия отказалась проводить "референдум" в Херсонской области, потому что не нашла поддержки населения, - разведка

Россия отказалась проводить в Херсонской области "референдум" по присоединению области к России, поскольку не нашла поддержки у местного населения. Об этом в интервью изданию “Украинская правда” сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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"Они(оккупанты, — Delo.ua) уже пытались трижды сделать референдум(по присоединению Херсонской области к России, — Delo.ua). Они уже поняли, что люди не идут на референдум, они не придут и не проголосуют даже под тем влиянием, под которым там сейчас находятся. Этого не будет", — сказал Буданов.

По его словам, сейчас россияне прорабатывают иные варианты аннексии Херсонской области, для которых не нужен референдум.

Буданов добавил, что возможен вариант, при котором по обращению временного "руководства" Херсонской области, оккупанты присоединят регион к ранее аннексированному Крыму и назовут это "Херсонская таврическая губерния".

"Когда-то, в царское время, они признавали Херсонскую губернию с административным центром в городе Симферополь. Вот они желают это возродить. И, таким образом, один из основных вариантов, которые они сейчас прорабатывают – это присоединение Херсонской области к Крыму и вхождение в состав России как Таврическая губерния. Мнение людей их не интересует, совершенно", - сказал глава ГУР.

Буданов добавил, что из-за больших потерь российских войск и военных неудач, российские власти готовят свое общество к тому, что выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также удержание Херсонской области и, возможно, части Запорожской области это уже победа.

"Они готовят себе, как говорится, план Б, чтобы оправдаться перед своими людьми, что же они здесь делали и как им показать свою победу, сделать из своего поражения свою победу", — сказал глава ГУР.

Напомним, Буданов прогнозирует, что до конца 2022 года украинские войска зайдут на территорию оккупированного Россией Крыма.