Росія відмовилася проводити "референдум" у Херсонській області, бо не знайшла підтримки населення, - розвідка

Росія відмовилася проводити у Херсонській області "референдум" щодо приєднання області до Росії, оскільки не знайшла підтримки у місцевого населення. Про це в інтерв'ю "Українській правді" сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Вони вже зрозуміли, що люди не йдуть на референдум, вони не прийдуть і не проголосують навіть під тим впливом., під яким там зараз перебувають. Цього не буде", - сказав Буданов.

За його словами, зараз росіяни опрацьовують інші варіанти анексії Херсонської області, для яких не потрібен референдум.

Буданов додав, що можливий варіант, за яким за зверненням тимчасового "керівництва" Херсонської області, окупанти приєднають регіон до раніше анексованого Криму і назвуть це "Херсонська таврійська губернія".

"Колись, за царських часів, вони визнавали Херсонську губернію з адміністративним центром у місті Сімферополь. Ось вони бажають це відродити. І, таким чином, один з основних варіантів, які вони зараз опрацьовують – це приєднання Херсонської області до Криму та входження до склад Росії як Таврійська губернія. Думка людей їх не цікавить, зовсім", - сказав глава ГУР.

Буданов додав, що через великі втрати російських військ та військових невдач, російська влада готує своє суспільство до того, що вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а також утримання Херсонської області і, можливо, частини Запорізької області це вже перемога.

"Вони готують собі, як-то кажуть, план Б, щоб виправдатися перед своїми людьми, що ж вони тут робили і як їм показати свою перемогу, зробити зі своєї поразки свою перемогу", - сказав глава ГУР.

Нагадаємо, Буданов прогнозує, що до кінця 2022 року українські війська зайдуть на територію окупованого Росією Криму.