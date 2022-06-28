Окупанти призначили дату псевдореферендуму на Донеччині

Російські окупанти планують 11 вересня провести так званий референдум про приєднання Донецької області до країни-агресора Росії.

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Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, референдум про анексію Донецької області до Росії призначено на 11 вересня 2022 року. Окупаційні адміністрації отримали вказівки підготувати місця проведення та комісії з проведення та передали їх зокрема комітетам самоорганізації населення

"Готують проведення під відзначення звільнення Донбасу від нациських загарбників. Одночасно з радянським "Днем міста Маріуполь". Символізм у всьому…", - зазначив Андрющенко.

Зазначимо, Росія відмовилася проводити на Херсонщині "референдум" щодо приєднання області до Росії, оскільки не знайшла підтримки у місцевого населення. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.