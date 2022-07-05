Окупанти примушують батьків віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою

Росіяни примушують українців на окупованих територіях віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою. В разі відмови погрожують позбавляти батьківських прав.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що в Пологівському районі Запорізької області окупаційна влада примушує громадян України відправляти своїх дітей до шкіл та дитячих садочків, які працюють за російською навчальною програмою.

Як повідомляють у розвідці, в цих навчальних закладах викладають вчителі та вихователі, які приїхали з Російської Федерації.

У випадку незгоди батьків окупаційна адміністрація погрожує вилучати дітей із сімей та оформлювати їх до інтернатів. Самих батьків обіцяють карати адміністративними заходами – чоловіків направляти до "армії ДНР", жінок на комунальні роботи пов’язані з прибиранням міста.

Нагадаємо, у державних закладах загальної середньої освіти Миколаєва з нового навчального року, тобто з вересня 2022 року, вводиться заборона на використання російської мови. Факультативів та курсів російської мови також не буде.