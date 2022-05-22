У Маріуполі окупанти планують з вересня повністю русифікувати навчання

Росія незаконно збирається з нового навчального року (з вересня 2022-го) повністю русифікувати навчання, впровадивши свої стандарти у шкільну програму. Про це повідомила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.

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Окупанти мають намір скоротити кількість предметів до трьох. Відомо, що загарбники збираються провести "адаптацію", у період якої дітям викладатимуть російську мову та літературу, історію РФ та математику.

Росія вже провела в тимчасово захопленому Маріуполі "організаційно-методичні" збори вчителів, яких примусили до співпраці в освітньому процесі. Тим освітянам, які відмовилися співпрацювати з окупантами, загрожують "фільтраційними таборами" та обмеженням "гуманітарної допомоги".

"Залучення дітей до навчання поблизу зони активних бойових дій становить пряму загрозу їх життю та безпеці та є прямим порушенням статті 38 Конвенцією ООН про права дитини. Нав'язування освіти країни-окупанта суперечить статті 29 Конвенції ООН про права дитини, яка встановлює, що освіта дитини має бути спрямовано на виховання поваги до батьків дитини, її культурної самобутності, мови та національних цінностей країни, в якій дитина проживає, країни її походження", - прокоментувала Денисова.

Російські окупанти продовжують примусову інтеграцію українських дітей у російський простір та інших захоплених населених пунктах, насаджуючи в українських навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях викладання за "стандартами РФ".