Близько 3,5 тисяч вчителів з окупованих територій переучують на "стандарти РФ", - Денісова

Російські окупанти продовжують примусову інтеграцію українських дітей у російський простір, насаджуючи в українських закладах освіти на тимчасово окупованих територіях викладання за "стандартами РФ".

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Про це повідомила уповноважена Верховною Радою з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, близько 3,5 тисяч вчителів з цих закладів вже проходять відповідну перекваліфікацію з метою підготовки до роботи на тимчасово захоплених територіях.

"Акт примушення до навчання та втручання в освітній процес є прямим порушенням права на культурну і національну ідентичність, гарантованого статтею 29 Конвенції ООН про права дитини, та права на освіту відповідно до статей 24 та 94 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни", - йдеться у повідомленні.

Також вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну, аби були враховані ці факти порушень прав дитини в Україні.

Нагадаємо, у Генічеську Херсонської області російські військові погрожували місцевим працівникам сфери освіти позбавити їх роботи, якщо вони не наслідуватимуть "правильну" програму навчання.

28 квітня там зібрали директорів шкіл та заявили, що з 1 вересня всі вчителі мають перейти на російську програму навчання.