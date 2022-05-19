Около 3,5 тысячи учителей с оккупированных территорий переучивают на "стандарты РФ", - Денисова

Российские оккупанты продолжают принудительную интеграцию украинских детей в российское пространство, насаждая в украинских учебных заведениях на временно оккупированных территориях преподавания по "стандартам РФ".

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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, около 3,5 тысячи учителей из этих заведений уже проходят соответствующую переквалификацию с целью подготовки к работе на временно захваченных территориях.

"Акт принуждения к обучению и вмешательству в образовательный процесс является прямым нарушением права на культурную и национальную идентичность, гарантированного статьей 29 Конвенции ООН о правах ребенка, и права на образование в соответствии со статьями 24 и 94 Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны ", – говорится в сообщении.

Также она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, чтобы были учтены эти факты нарушений прав ребенка в Украине.

Напомним, в Геническе Херсонской области российские военные угрожали местным работникам сферы образования лишить их работы, если они не будут придерживаться "правильной" программе обучения.

28 апреля там собрали директоров школ и заявили, что с 1 сентября все учителя должны перейти на российскую программу обучения.