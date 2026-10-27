Кредити "5-7-9%": чому банки могли скасувати пільгові ставки і що змінилось тепер

Після відновлення державних виплат за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" наразі немає ризику переведення бізнесу на ринкові ставки. Про це 26 жовтня під час Київського міжнародного економічного форуму в коментарі Dilo заявив народний депутат Дмитро Кисилевський.

Через затримки державних виплат банки почали попереджати підприємців про можливе підвищення ставок за кредитами. Для бізнесу це означало б додаткові, непередбачені витрати. Новий платіж держави має зменшити цей ризик. Проте, за словами Кисилевського, залишається проблема неузгодженості нормативних вимог уряду та Національного банку України (НБУ).

Як працює програма "5-7-9"

За програмою "5-7-9%" банк видає підприємцю кредит за повною ставкою, але бізнес сплачує лише її частину, а різницю компенсує держава. Наприклад, якщо повна ставка становить 18% річних, а пільгова 7%, то підприємець сплачує 7%, а решту 11 процентних пунктів має компенсувати уряд.

Коли компенсації затримуються, банк не отримує частину відсотків. Через це деякі банки почали надсилати підприємцям листи з попередженнями про можливий перехід на повну ставку. Після надходження державних коштів пільгові умови мали відновитися.

За словами Кисилевського, банки починають надсилати такі попередження після чотирьох-п'яти місяців затримки компенсацій. Причину він пояснює розбіжностями між нормативними вимогами уряду та НБУ. Депутат стверджує, що вимоги НБУ змушують банки вже із сьомого місяця затримки державних виплат визнавати позичальників проблемними.

Водночас постанова Кабміну №28, яка регулює програму "5-7-9%", передбачає інший строк: затримка державної компенсації протягом не більш як дев'яти місяців поспіль не повинна бути підставою для визнання заборгованості підприємця за відсотками простроченою.

Раніше директорка департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова у коментарі ZAXID.NET пояснила, що банки можуть вимагати від підприємців сплати державної частини відсотків лише після затримки компенсації понад дев'ять місяців. До цього банк може запропонувати позичальнику тимчасово покрити різницю між ставками, але не має права вимагати цього як обов'язкового платежу.

За словами Дадашової, якщо підприємець своєчасно сплачує свою частину кредиту, затримка державної компенсації не повинна погіршувати його кредитну історію чи оцінку кредитного ризику.

Отже, пояснення представниці НБУ відрізняється від твердження Кисилевського про наслідки затримки виплат із сьомого місяця. Редакція Dilo надіслала запит до Нацбанку, щоб з'ясувати, які нормативні вимоги діють для банків і як вони впливають на учасників програми.

Чи зник ризик підвищення ставок для бізнесу

20 жовтня Державна казначейська служба переказала Національній установі розвитку (НУР) 2,8 млрд грн для компенсацій банкам у межах програми «5-7-9%». Як раніше повідомляло Dilo, кошти мали надійти банкам протягом наступних кількох днів.

Однак держава ще не погасила всю заборгованість за програмою. За словами Кисилевського, на початку 2026 року борг перед банками становив близько 7 млрд грн. Депутат пояснив, що для банків важлива насамперед тривалість затримки компенсацій, а не загальна сума боргу. Тому, за його словами, держава намагається не допускати затримок понад шість місяців.

Чи діятиме програма "5-7-9%" у 2027 році

Програму пільгового кредитування бізнесу планують продовжити й наступного року. Однак уже у 2026 році передбачених бюджетом коштів на її фінансування недостатньо.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький 26 жовтня повідомив, що на програму "5-7-9%" у держбюджеті заклали 18 млрд грн. Через високий попит бізнесу на пільгові кредити фактична потреба зросла до 22 млрд грн. Тож уряду потрібно знайти додаткові 4 млрд грн.

Водночас Кисилевський заявив, що у проєкті бюджету на 2027 рік уряд планує зберегти та збільшити фінансування інструментів підтримки бізнесу.