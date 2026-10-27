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Росіянам у Казахстані перестали продавати авто навіть із місцевою реєстрацією

Кордон Росія-Казахстан
Росіянам у Казахстані перестали продавати авто навіть із місцевою реєстрацією

У Казахстані громадянам Росії масово відмовляють у купівлі нових автомобілів через дотримання міжнародних санкцій. Обмеження діють навіть щодо тих росіян, які мають офіційну реєстрацію в країні.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Зокрема, з прямою забороною зіткнувся громадянин РФ у дилерському центрі Skoda в Алмати. Співробітники автосалону відмовилися оформляти угоду за російським паспортом, пославшись на санкційні обмеження Європейського Союзу та внутрішню політику чеського виробника.

Раніше подібні повідомлення також з'являлися, проте вони переважно стосувалися тих, хто не проживав у Казахстані. За даними видань Autonews та Kazakhstan Today, обмеження щодо покупців з РФ раніше фіксували казахстанські дилери Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, Chery, Audi, Nissan, Lexus та Lada.

Позиція виробників та схеми обходу

Різні дилерські мережі встановлюють власні правила перевірки клієнтів:

  • у центрах Volkswagen обмеження пов'язували з політичною ситуацією;
  • у представництві Audi відмову іноземцям пояснювали рішенням самого автовиробника;
  • у салонах Kia росіянин міг придбати авто лише за наявності посвідки на проживання або документа про податкову реєстрацію з індивідуальним ідентифікаційним номером (ІІН).

Через посилення контролю громадяни РФ продовжують купувати автомобілі через казахстанських посередників, оскільки частина дилерів побоюється укладати прямі угоди через санкції. Покупці також розповідають, що під час оформлення машин у Казахстані регулярно стикаються з пропозиціями розв'язувати питання неофіційно.

Як зазначив віцепрезидент Національного автомобільного союзу РФ Антон Шапарін, відмови зумовлені острахом дилерів втратити поставки нових автомобілів. Західні виробники можуть запідозрити казахстанських партнерів в обході антиросійських санкцій і повністю розірвати співпрацю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Казахстан змінює правила в'їзду для громадян Росії. Із 30 листопада 2026 року росіянам доведеться заздалегідь оформлювати платний електронний дозвіл QazETA та створювати цифровий профіль із біометричними даними.

Автор:
Максим Кольц

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