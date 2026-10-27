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Россиянам в Казахстане перестали продавать автомобиль даже с местной регистрацией

Граница Россия-Казахстан
Россиянам в Казахстане перестали продавать автомобиль даже с местной регистрацией

В Казахстане гражданам России массово отказывают в покупке новых автомобилей из-за соблюдения международных санкций. Ограничения действуют даже в отношении россиян, которые имеют официальную регистрацию в стране.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

В частности, с прямым запретом столкнулся гражданин РФ в дилерском центре Skoda в Алматы. Сотрудники автосалона отказались оформлять соглашение по российскому паспорту, сославшись на санкционные ограничения Европейского Союза и внутреннюю политику чешского производителя.

Ранее подобные сообщения также появлялись, однако они в основном касались не проживавших в Казахстане. По данным изданий Autonews и Kazakhstan Today, ограничения покупателей из РФ ранее фиксировали казахстанские дилеры Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, Chery, Audi, Nissan, Lexus и Lada.

Позиция производителей и схемы обхода

Различные дилерские сети устанавливают свои правила проверки клиентов:

  • в центрах Volkswagen ограничения связывали с политической ситуацией;
  • в представительстве Audi отказ иностранцам объясняли решением самого автопроизводителя;
  • в салонах Kia россиянин мог приобрести авто только при наличии вида на жительство или документа о налоговой регистрации с индивидуальным идентификационным номером (ИИН).

Из-за усиления контроля граждане РФ продолжают покупать автомобили через казахстанских посредников, поскольку часть дилеров опасается заключать прямые сделки из-за санкций. Покупатели также рассказывают, что при оформлении машин в Казахстане регулярно сталкиваются с предложениями решать вопросы неофициально.

Как отметил вице-президент Национального автомобильного союза РФ Антон Шапарин, отказы обусловлены страхом дилеров потерять поставки новых автомобилей. Западные производители могут заподозрить казахстанских партнеров в обходе антироссийских санкций и полностью разорвать сотрудничество.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан изменяет правила въезда для граждан России. С 30 ноября 2026 года россиянам придется заранее оформлять платное электронное разрешение QazETA и создавать цифровой профиль с биометрическими данными.

Автор:
Максим Кольц

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