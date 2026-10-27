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Недвижимость, связанную с двумя спиртзаводами, готовят к управлению через АРМА

документы
АРМА готовит к управлению недвижимость бывших Юрковецкого и Борщевского спиртзаводов / Depositphotos

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к управлению 11 объектов недвижимости, принадлежащих ООО "Таймкол" и связанных с мощностями бывших Юрковецкого и Борщевского спиртовых заводов. Активы находятся в Винницкой и Тернопольской областях.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба АРМА.

Об активах

Активы находятся в Винницкой и Тернопольской областях. Речь идет о четырех объектах в селе Юрковцы Винницкой области и семи объектах в городе Борщев Тернопольской области.

  • Какую недвижимость готовят к управлению в Винницкой области

Первую группу составляют четыре объекта недвижимого имущества в селе Юрковцы Могилев-Подольского района Винницкой области. По данным АРМА, это нежилые здания и постройки, связанные с мощностями Юрковецкого спиртового завода, а также здание дома культуры.

Все четыре объекта расположены на улице Мира.

Владельцем имущества указано ООО "Таймкол". Согласно информации в портфеле агентства, на недвижимость наложен арест в рамках уголовного производства, а активы находятся в управлении АРМА на основании судебного решения.

  • Какие активы расположены на Тернопольщине

Вторая группа охватывает семь объектов недвижимости в городе Борщев Тернопольской области. Это нежилые здания и постройки, связанные с производственными мощностями бывшего Борщевского спиртового завода.

Шесть из семи объектов, по информации АРМА, расположены по адресу: переулок Сечевых Стрельцов, 2. Еще один объект расположен по улице Степана Бандеры, 140.

Владельцем этих активов также указано ООО "Таймкол". По данным агентства, на имущество наложен арест в рамках уголовного производства, а активы находятся в управлении АРМА на основании соответствующего судебного определения.

Что известно о дальнейшем управлении активами

Всего в список входят 11 объектов недвижимости, связанных с двумя бывшими спиртовыми заводами. В настоящее время агентство готовит их к управлению.

В обнародованных описаниях АРМА не указаны площади объектов, их оценочной стоимости или технического состояния. Для получения актуальных сведений о характеристиках и стоимости имущества агентство предлагает обращаться к нему непосредственно.

Информация о завершении процедуры передачи активов новому управляющему в указанных описаниях отсутствует.

Ранее сообщалось, что АРМА готовит к конкурсному отбору управляющих корпоративные права ООО "Трансмонолитавто" и два объекта недвижимости в Черкассах - комплекс СТО и гостинично-развлекательный комплекс "Власть".

Автор:
Ольга Опенько

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