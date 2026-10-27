Нерухомість, пов’язану з двома спиртзаводами, готують до управління через АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до управління 11 об’єктів нерухомості, що належать ТОВ “Таймкол” і пов’язані з потужностями колишніх Юрковецького та Борщівського спиртових заводів. Активи розташовані у Вінницькій і Тернопільській областях.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба АРМА.

Про активи

Активи розташовані у Вінницькій та Тернопільській областях. Йдеться про чотири об’єкти в селі Юрківці на Вінниччині та сім об’єктів у місті Борщів на Тернопільщині.

Яку нерухомість готують до управління на Вінниччині

Першу групу становлять чотири об’єкти нерухомого майна в селі Юрківці Могилів-Подільського району Вінницької області. За даними АРМА, це нежитлові будівлі та споруди, пов’язані з потужностями Юрковецького спиртового заводу, а також будівля будинку культури.

Усі чотири об’єкти розташовані на вулиці Миру.

Власником майна зазначено ТОВ "Таймкол". Згідно з інформацією в портфелі агентства, на нерухомість накладено арешт у межах кримінального провадження, а активи перебувають в управлінні АРМА на підставі судової ухвали.

Які активи розташовані на Тернопільщині

Друга група охоплює сім об’єктів нерухомості в місті Борщів Тернопільської області. Це нежитлові будівлі та споруди, пов’язані з виробничими потужностями колишнього Борщівського спиртового заводу.

Шість із семи об’єктів, за інформацією АРМА, розташовані за адресою: провулок Січових Стрільців, 2. Ще один об’єкт розташований на вулиці Степана Бандери, 140.

Власником цих активів також зазначено ТОВ "Таймкол". За даними агентства, на майно накладено арешт у межах кримінального провадження, а активи перебувають в управлінні АРМА на підставі відповідної судової ухвали.

Що відомо про подальше управління активами

Загалом до переліку входять 11 об’єктів нерухомості, пов’язаних із двома колишніми спиртовими заводами. Наразі агентство готує їх до управління.

В оприлюднених описах АРМА не наведено площ об’єктів, їхньої оціночної вартості чи технічного стану. Для отримання актуальних відомостей про характеристики та вартість майна агентство пропонує звертатися безпосередньо до нього.

Інформація про завершення процедури передачі активів новому управителю в зазначених описах відсутня.

Раніше повідомлялося, що АРМА готує до конкурсного відбору управителів корпоративні права ТОВ "Трансмонолітавто" та два об'єкти нерухомості в Черкасах — комплекс СТО й готельно-розважальний комплекс "Влада".