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АРМА готує до передачі в управління транспортне підприємство і готель у Черкасах

готельно-разважальний комплекс "Влада" у Черкасах
Готельно-разважальний комплекс "Влада" у Черкасах / АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до конкурсного відбору управителів корпоративні права ТОВ "Трансмонолітавто" та два об'єкти нерухомості в Черкасах — комплекс СТО й готельно-розважальний комплекс "Влада". Загальна площа приміщень перевищує 5 тис. кв. м.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба АРМА.

Яке майно передадуть в управління

Перший об’єкт розташований на вулиці Оборонній, 49 та 49/1. Це комплекс станції технічного обслуговування, до якого входять:

  • п’ять будівель СТО загальною площею 1 446,2 кв. м; 
  • їдальня; 
  • адміністративно-торговельна будівля площею 1 804,2 кв. м; 
  • огорожа й облаштована територія.

Другий об’єкт — готельно-розважальний комплекс "Влада" на вулиці Оборонній, 49/3. Його загальна площа становить 1 796,7 кв. м. До інфраструктури комплексу входять:

  • готельні номери різних категорій; 
  • лазні; 
  • басейни; 
  • ресторан "Колиба"; 
  • приміщення для проведення заходів.

Поєднання автомобільного сервісу, торговельно-адміністративної нерухомості та готельно-ресторанних об'єктів створює різнопрофільний актив із потенціалом комерційного використання.

Раніше повідомлялося, що АРМА готує до конкурсного відбору управителя арештовані активи групи компаній "Юнігран". 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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