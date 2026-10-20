АРМА готує до передачі в управління транспортне підприємство і готель у Черкасах

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до конкурсного відбору управителів корпоративні права ТОВ "Трансмонолітавто" та два об'єкти нерухомості в Черкасах — комплекс СТО й готельно-розважальний комплекс "Влада". Загальна площа приміщень перевищує 5 тис. кв. м.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба АРМА.

Яке майно передадуть в управління

Перший об’єкт розташований на вулиці Оборонній, 49 та 49/1. Це комплекс станції технічного обслуговування, до якого входять:

п’ять будівель СТО загальною площею 1 446,2 кв. м;

їдальня;

адміністративно-торговельна будівля площею 1 804,2 кв. м;

огорожа й облаштована територія.

Другий об’єкт — готельно-розважальний комплекс "Влада" на вулиці Оборонній, 49/3. Його загальна площа становить 1 796,7 кв. м. До інфраструктури комплексу входять:

готельні номери різних категорій;

лазні;

басейни;

ресторан "Колиба";

приміщення для проведення заходів.

Поєднання автомобільного сервісу, торговельно-адміністративної нерухомості та готельно-ресторанних об'єктів створює різнопрофільний актив із потенціалом комерційного використання.

Раніше повідомлялося, що АРМА готує до конкурсного відбору управителя арештовані активи групи компаній "Юнігран".