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АРМА готує до передачі в управління транспортне підприємство і готель у Черкасах
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до конкурсного відбору управителів корпоративні права ТОВ "Трансмонолітавто" та два об'єкти нерухомості в Черкасах — комплекс СТО й готельно-розважальний комплекс "Влада". Загальна площа приміщень перевищує 5 тис. кв. м.
Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба АРМА.
Яке майно передадуть в управління
Перший об’єкт розташований на вулиці Оборонній, 49 та 49/1. Це комплекс станції технічного обслуговування, до якого входять:
- п’ять будівель СТО загальною площею 1 446,2 кв. м;
- їдальня;
- адміністративно-торговельна будівля площею 1 804,2 кв. м;
- огорожа й облаштована територія.
Другий об’єкт — готельно-розважальний комплекс "Влада" на вулиці Оборонній, 49/3. Його загальна площа становить 1 796,7 кв. м. До інфраструктури комплексу входять:
- готельні номери різних категорій;
- лазні;
- басейни;
- ресторан "Колиба";
- приміщення для проведення заходів.
Поєднання автомобільного сервісу, торговельно-адміністративної нерухомості та готельно-ресторанних об'єктів створює різнопрофільний актив із потенціалом комерційного використання.
Раніше повідомлялося, що АРМА готує до конкурсного відбору управителя арештовані активи групи компаній "Юнігран".