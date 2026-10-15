АРМА готує до управління колишнього текстильного гіганта "Чексіл"

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до конкурсного відбору управителя промислову нерухомість групи "Чексіл" у Чернігові та Чернігівській області. Загальна площа майна становить понад 185,2 тис. кв. м.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення АРМА.

Йдеться про активи ПрАТ "Менеджінг компані", ПрАТ "Чексіл" та ПрАТ "Чексіл-Автосервіс".

До складу майна входять виробничі, адміністративні, складські та допоміжні приміщення колишнього камвольно-суконного комбінату "Чексіл", який був одним із великих підприємств текстильної промисловості України.

Комплекс також включає холодильну та компресорну станції, хімічні й водоочисні споруди, насосно-каналізаційні об'єкти.

Крім того, серед активів є гаражі, ангари, склади та диспетчерська майстерня.

Наступним етапом має стати конкурсний відбір управителя для цього майна.

"Чексіл" — це колишній Чернігівський камвольно-суконний комбінат, запущений у 1963 році. Свого часу це було одне з найбільших текстильних підприємств України: наприкінці 1980-х там працювало близько 9 тисяч людей. Комбінат виробляв насамперед костюмні й пальтові тканини, напіввовняні тканини для уніформи, пряжу, а також неткані матеріали — ватин, термоповсть тощо. На початку 2010-х підприємство ще випускало близько 2 млн метрів тканини на рік.

Нагадаємо, напередодні АРМА також почало готувати до конкурсного відбору великий агрокомплекс "Волиця-Агро" на Київщині, до якого входить зерносховище потужністю до 60 тис. тонн та інше сільськогосподарське майно.