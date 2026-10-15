АРМА готовит к управлению бывшего текстильного гиганта "Чексил"

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к конкурсному отбору управляющего промышленную недвижимость группы "Чексил" в Чернигове и Черниговской области. Общая площадь имущества составляет более 185,2 тыс. кв. м.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение АРМА.

Речь идет об активах ЧАО "Менеджинг компани", ЧАО "Чексил" и ЧАО "Чексил-Автосервис".

В состав имущества входят производственные, административные, складские и вспомогательные помещения бывшего камвольно-суконного комбината "Чексил", который был одним из крупных предприятий текстильной промышленности Украины.

Комплекс также включает в себя холодильную и компрессорную станции, химические и водоочистные сооружения, насосно-канализационные объекты.

Кроме того, среди активов есть гаражи, ангары, склады и диспетчерская мастерская.

Следующим этапом должен стать конкурсный отбор управляющего для этого имущества.

"Чексил" - это бывший Черниговский камвольно-суконный комбинат, запущенный в 1963 году. В свое время это было одним из крупнейших текстильных предприятий Украины: в конце 1980-х там работало около 9 тысяч человек. Комбинат производил прежде костюмные и пальтовые ткани, полушерстяные ткани для униформы, пряжа, а также нетканые материалы — ватин, термовойлок и т.д. В начале 2010-х предприятие еще выпускало около 2 млн метров ткани в год.

Напомним, накануне АРМА также начало готовить к конкурсному отбору крупный агрокомплекс "Волыца-Агро" в Киевской области, в который входит зернохранилище мощностью до 60 тыс. тонн и другое сельскохозяйственное имущество.