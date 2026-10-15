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100 российских вагонов на путях Укрзализныци: АРМА объявило о реализации имущества

Вагоны-зерновозы
100 российских вагонов на путях Укрзализныци

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) осуществляет реализацию 100 арестованных железнодорожных вагонов разных типов российского происхождения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Вагоны находятся на железнодорожных станциях, принадлежащих к региональным филиалам АО "Укрзализныця". По результатам проведенных осмотров установлено, что их визуальное состояние оценивается как хорошее или удовлетворительное.

Структура актива и технические характеристики

В состав актива входят 100 единиц подвижного состава:

  • 20 крытых универсальных вагонов - для перевозки грузов, требующих защиты от атмосферных воздействий;
  • 80 полувагонов — для транспортировки различных промышленных и сыпучих грузов.

В ведомстве подчеркнули, что реализация арестованных активов российского происхождения через предусмотренные законодательством процедуры обеспечивает прозрачность продаж и превращения такого имущества в экономический ресурс государства.

Напомним, ранее сообщалось, что АРМА ищет управляющего для "Бетонстроя", среди имущества которого - недвижимость, оборудование и 30 авто. Агентство объявило конкурс на отбор управляющего для арестованных активов ООО "Бетонстрой", включающий имущественный комплекс во Львове и Львовской области общей площадью более 4,9 тыс. кв. м, 30 транспортных средств, корпоративные права и оборудование для производства бетонных смесей.

Автор:
Максим Кольц

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