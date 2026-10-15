100 російських вагонів на коліях "Укрзалізниці": АРМА оголосило про реалізацію майна

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) здійснює реалізацію 100 арештованих залізничних вагонів різних типів російського походження.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу АРМА.

Вагони перебувають на залізничних станціях, що належать до регіональних філій АТ "Укрзалізниця". За результатами проведених оглядів встановлено, що їхній візуальний стан оцінюється як добрий або задовільний.

Структура активу та технічні характеристики

До складу активу входять 100 одиниць рухомого складу:

20 критих універсальних вагонів — для перевезення вантажів, що потребують захисту від атмосферних впливів;

80 напіввагонів — для транспортування різноманітних промислових і сипких вантажів.

У відомстві наголосили, що реалізація арештованих активів російського походження через передбачені законодавством процедури забезпечує прозорість продажу та перетворення такого майна на економічний ресурс держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що АРМА шукає управителя для "Бетонбуду", серед майна якого — нерухомість, обладнання і 30 авто. Агентство оголосило конкурс на відбір управителя для арештованих активів ТОВ "Бетонбуд", куди входять майновий комплекс у Львові та Львівській області загальною площею понад 4,9 тис. кв. м, 30 транспортних засобів, корпоративні права та обладнання для виробництва бетонних сумішей.